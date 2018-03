Frágil aunque poderoso

La cantante australiana Courtney Barnett se encuentra en una de esas rachas imparables. Después de su excelente debut Sometimes I Sit and Think, and Sometimes I Just Sit en 2015 y su amena colaboración con el rockero independiente Kurt Vile en 2017 (Lotta Sea Lice), la compositora y guitarrista se encuentra presentando su nuevo material. Entre los adelantos de su próximo disco, Tell Me How You Really Feel -que saldrá en mayo- , se encuentra la canción “Need a Little Time”. “Perdón sí perdí mi paciencia/ Te merecés mejor es cierto/ Necesito un descanso/ De vos/ De mí” canta Barnett con su voz, que parece estar en un eterno shoegazing. La instrumentación mantiene el estilo que Barnett ha presentado desde que se volvió una promesa del rock australiano: un par de guitarras eléctricas, bajo, batería y teclado. La distorsión de la música acompaña el desapego de una relación en su punto final, aunque Barnett también parece transmitir que, al final del día, todo va a estar bien.

Ficha Courtney Barnett

Canción:

Need a Little Time. ¿Está online?

Sí, en Spotify y YouTube. ¿Está bien? Sí.