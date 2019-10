Foo Fighters y su manera de decir "larga vida al rock and roll"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Como salido de la nada, Foo Fighters publicó un EP con dos canciones originales, dos covers y un par de clásicos en vivo. Las versiones son “Sister Europe” de Psychedelic Furs (que suena aun más siniestra que la original) y otra (en vivo) de “Planet Claire” de B-52’s en plan garagero. También está en vivo “Learning To Fly” que sigue siendo de lo mejor que ha hecho Dave Grohl en toda su carrera (aunque sus fanáticos deben tener una opinión diametralmente opuesta); el otro hit revisitado es “Times Like These” que acá va con ropas acústicas. Los dos temas nuevos tienen todos los ingredientes de la fórmula: riffs, desgarro y potencia. Tres ingredientes que son la base del rock and roll, ese género vintage que estos siguen practicando como si nunca hubiera envejecido.