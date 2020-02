Florencia Infante dice que "en Cyranos no vivo el machismo" del Carnaval

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un espectáculo divertido y reflexivo tienen los humoristas Cyranos que mantienen el mismo grupo de personas y va por el quinquenio. “Trabajamos, desde un lugar del ritmo, tiempo y dedicación como una compañía de teatro y no sé si todos los conjuntos del carnaval trabajan como nosotros”, dice la actriz, comunicadora y profesora de teatro Florencia Infante, integrante de este conjunto que lideran las Jimenas (Vázquez y Márquez). El año pasado, Márquez fue la segunda mujer distinguida como Figura máxima de Carnaval.

—Cyranos está como para el quinquenio. ¿Se trabajó pensando en el título?



—No. El espíritu de este año no fue salir a ganar un quinquenio, sino para salir a superarse a sí mismo y ojalá que eso de la mano traiga un quinquenio; pero no es para lo que trabajamos. Es un grupo que no quiere ganarle a nadie, queremos hacer el mejor espectáculo del mundo en relación al espectáculo que hicimos el año pasado.

—Este año volvieron a hacer una escena solo con mujeres, lo que es difícil en Carnaval.



—Sí, este año la hicimos porque es un grupo que tiene seis mujeres que actúan, bailan, cantan e incluso hay compañeros que también tocan con los músicos. En Cyranos las mujeres no estamos para cubrir una cuota, somos protagonistas, y las minas se identifican con nosotras, por eso les gusta que haya una escena con nosotras. Queremos demostrar lo que podemos dar arriba, si eso implica ganar, mejor. No lucramos con ganar, no hacemos teatro, giras por el interior o estamos en cartel, en marzo desaparecemos y volvemos en diciembre.

Florencia Infante. Foto: Estefanía Franco

—Esa escena que decías, es la que sucede en una playa nudista.



—Sí, porque hablamos del ego. El año pasado hablábamos del cuerpo disidente con la escena de Jimena Márquez y este año hablamos de la mirada del otro, de quién construye el ego, si el ego es autoconstruído o lo construyen los demás. Sí, estamos en Carnaval y me subo al escenario para actuar para seis mil personas pero somos frágiles, igual a vos. Va por ahí, la gente lo entiende y aplaude a rabiar esa escena.

—¿Ya se piensa lo que se va a hacer el año próximo?



—Sí, ya estamos con algunas ideas, porque somos unos colgados y nos encanta proponer, fantasear y hacer posible lo imposible. Todo el tiempo estamos pensando en cosas porque estamos enamorados de este colectivo artístico. No quiero que se vaya nadie de mis compañeros porque todos, además que me enseña, en Cyranos siento que estoy jugando en el Barcelona, y todos sienten lo mismo. Imaginate que hace cuatro años que actúo, canto y bailo al lado del mismo, es increíble lo que pasa ahí porque es como un reloj, es impresionante la energía y con mirarlo ya sabés lo que está pasando. Es una energía maravillosa; a todos les deseo un Cyranos en su vida.

—Tienen arreglos musicales muy buenos. Una de las canciones finales es una chacarera hecha con globos, ¿Cómo se logra algo así?



—Ahí está Martín Angiolini que para mí es una rocola humana, además tengo la suerte que es mi amigo y ahí está la genialidad de las Jimenas, la vuelta que le terminamos buscando todos a las cosas para que algo que sea una simple canción pueda convertirse en una canción en la que tocamos globos.

Florencia Infante. Foto Marcos Ferreira

—También logran hacer reflexionar desde el humor, algo que no es sencillo de hacer.



—Sí, esa es una característica que me parece linda que encontraron las chiquilinas. Si nosotros queremos cuidar la categoría, tendríamos que empezar a reflexionar con el humor que hacemos y no bastardear nuestro trabajo. Hacer reír es muy difícil y si podés decir cosas, se enaltece la categoría.

—El carnaval tiende a ser un espacio machista, ¿cómo encontraron la veta para tener una propuesta tan única?



—Entiendo y comparto que la mujer no está contemplada en el Carnaval. Desde los baños a los trajes, las mujeres menstruamos en Carnaval; nunca antes salí en Carnaval hasta ahora y en Cyranos no vivo el machismo. Somos la mitad hombres y mujeres, las directoras son mujeres, la coreógrafa es mujer; para mí es un grupo que trabaja desde la equidad y la igualdad. Sí entiendo y acompaño a compañeras que están denunciando que haya conjuntos donde hay mujeres más para cubrir cuotas que ser protagonistas, es jodido eso. Creo que eso está cambiando y va a cambiar, porque en las nuevas generaciones no es la norma.