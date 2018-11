La Creamfields se suspendió, y el viernes en el Velódromo habrá Beer Fest

Según supo El País, el festival de música electrónica Creamfields no se realizará este viernes, como estaba previsto, y se reprogramará, aunque aún no hay fecha confirmada. Todavía no se publicó un comunicado oficial desde los organizadores del evento, no se aclaró el motivo del cambio, y la venta de entradas online se mantiene activa en Red UTS.



La segunda edición de la fiesta se iba a realizar este viernes en el Velódromo e iba a incluir las presentaciones de los DJs Armin van Buuren, Sunnery James & Ryan Marciano, Fernando Picon y Javier Misa.

Por otra parte, el viernes se terminará de desarrollar la cuarta edición del festival Beer Fest Montevideo, que se iba realizar en el Velódromo Municipal el sábado pasado, pero se terminó suspendiendo a causa de la fuerte lluvia. El evento, organizado por varios productores de cerveza artesanal, incluye una sección de degustación, música en vivo, un paseo gastronómico, varios talleres y una feria.

"Agradecemos mucho a todos los que nos han bancado en esta situación. Desde la producción y todas las cervecerías participantes hemos estado haciendo lo posible por buscar la mejor solución", dicen los organizadores del festival en su página de Facebook. "Realmente esperamos que podamos disfrutar de este festival con alegría, que con tanto orgullo venimos realizando en los últimos años".



Quienes hayan ingresado al recinto y conserven su entrada (rota) podrán ingresar nuevamente al festival. Si la entrada incluía degustaciones, se recibirá una nueva ticketera de 10 degustaciones, y una nueva copa.

En caso de que las personas no pudieran asistir en esta nueva fecha, los que tengan su entrada intacta deben comunicarse por mail a la casilla [email protected] para obtener el reintegro del dinero, o también pueden hacerlo directamente el día del evento en la boletería del Velódromo, de 17:00 a 00:00. Los que tengan la entrada rota porque sí asistieron el sábado pasado, deben comunicarse por mensaje privado con el evento para coordinar el reintegro correspondiente.