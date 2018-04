Una fiera que está lista para rugir

José Luis Rodríguez “El Puma” reapareció en Miami cuatro meses después de recibir un doble trasplante de pulmón y anunció que prepara un nuevo disco, una serie sobre su vida y que en un año volverá a los escenarios.

“El Puma volverá a rugir”, aseguró Rodríguez, de 75 años, en rueda de prensa junto con los jefes del equipo médico del hospital Jackson Memorial que le operaron en diciembre y que aseguraron que el cantante está “completamente recuperado” y que su retorno a los escenarios será “cuando él lo decida”.

Videoclip de José Luis Rodríguez, "Pavo Real" ft. Nile Rodgers



“He nacido tres veces. Primero cuando me tuvo mi madre, luego a los 33 años cuando recibí a Cristo y ahora”, indicó el músico, que indicó que tiene muchos planes y que una vez que se sienta completamente recuperado también trabajará para ayudar a enfermos como él.

Pero la mejoría física ya es notable. Su tono de piel y su peso es mucho mejor que el mostrado en mayo de 2017, cuando promocionó su último disco, Inmenso.

Emocionalmente muy agradecido y frágil, en más de una ocasión debió secarse las lágrimas durante la conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado de su esposa, Carolina, y en la que también tuvo que cerrar los ojos para lograr mantener la compostura.

“Yo perdí una gran fortuna y no estoy hablando de oro o plata. Estoy hablando de tiempo”, indicó en relación a los años que pasó buscando una cura para la fibromatosis pulmonar que aquejaba desde 2003.

Tenía pocos meses por delante de vida cuando apareció un donante compatible con él. “Es terrible morir asfixiado, es desesperante, no hay explicación para eso”, recordó.“Yo he pasado por mucho”, afirmó el venezolano, que instó a pacientes de la misma enfermedad a aceptar que no tienen otra cura que un trasplante. “Voy a ayudar a otros, no hacerlo después de tener esta oportunidad sería perverso”, dijo.

La misma palabra usó para describir al Gobierno de Nicolás Maduro en su natal Venezuela y, tras pedir a sus compatriotas que "no pierdan la fe", habló del drama que sufren en su país los que necesitan órganos y los que ya han recibido un trasplante.

Lo que más parece costarle en esta nueva etapa de su vida es la “paciencia”. “Yo era como el correcaminos”, reconoció. Y, aunque sus metas a corto plazo son modestas, como “caminar un poco más rápido, tener más energía”, ya tiene grandes planes.

Habló de un proyecto discográfico, colaborando una segunda vez con Ricardo Montaner, el artífice de su producción anterior y una de las personas, con su esposa Marlene, en la lista que más le han ayudado.

Además, reveló que está casi listo un proyecto para televisión sobre su vida. “Faltaba solo el último capítulo que es esto”, manifestó. “No se va a ocultar nada”, adelantó.