Festival de electrónica en Uruguay promete despliegue de talla internacional

Acompañas a una diligencia, y entre el polvo del desierto aparece un pueblo que no sale en los mapas: Old elrow, el sitio más desquiciado de todo el salvaje oeste. En el salón te aguarda Darlene, la zancuda bailarina de can can con las piernas más largas, en las calles ronda el Sheriff Joe imponiendo el desorden, la tribu de los row-row acampa en medio de la plaza y soldados y ladrones asaltan el banco cada día a las 10 horas.



Así se anuncia el festival de música electrónica internacional, elrow - Far Rowest, que se ha convertido un clásico en nuestro país. Como se deja entrever, este año la temática será el lejano oeste y contará con artistas de talla internacional tal como el dúo del alemán Mathias Kaden y el español Cuartero, entre otros.



Uno de los principales diferenciales de elrow es que se trata de mucho más que un espectáculo, engloba toda una experiencia. “elrow ofrece un entretenimiento que va mucho más allá de la música, es una experiencia visual y sonora muy completa. Por estos motivos esperamos tener la carpa en su plenitud”, aseguró Agustín Clark de Key Producciones, empresa que organiza el evento en Uruguay.



Tras tres ediciones exitosas en 2018, el 6 de abril tendrá lugar la primera y única fiesta elrow de este año. Clark confió en que ésta acarreara la misma suerte que sus antecesoras.



“Tuvo un crecimiento muy interesante a lo largo de 2018 y estamos seguros que hoy en día, está en boca de todos los jóvenes, tanto del público que sale frecuentemente a fiestas electrónicas, como del que no”, sostuvo Juan Pablo Beduchaud, otro de los miembros de Key Producciones.



A continuación los datos más importantes del evento.



La temática Far west Fiel a su estilo, en elrow abundará la decoración y escenografía que intervendrá todos los espacios. Dentro de la carpa se verán carruajes, construcciones clásicas de las casas de salón o bancos, barriles de cerveza, cactus, entre otros tantos elementos de época. Sumado a toda esta puesta en escena, que es exactamente la misma a la que se monta en Ibiza y en todas partes del mundo, habrá casi 40 actores lookeados que se encargarán de interactuar con el público. Este es uno de los mayores atractivos de la fiesta, ya que su vestuario sorprenderá y divertirá a los participantes.



Los encargados de musicalizar el evento Line up elrow es una fiesta que tiene un estilo musical muy característico, donde todos los artistas que pasan por ella se alinean mucho a su concepto. El género musical siempre transita en los distintos estilos de Tech House, dentro de la música electrónica se puede decir que es un género divertido y groovero, siendo así uno de los más populares. Contará con cinco artistas de gran nivel. Por un lado, los españoles residentes de elrow Tini Gessler y Andres Campo. “Es la primera vez que ambos llegan a Uruguay, vienen teniendo muy buenas fechas en Europa y están con mucha ansiedad de encontrarse con nuestro cálido público”, afirmó Clark. Nuestro compatriota Seba Rodríguez, que oficiará la tercera presentación en elrow Uruguay, será el encargado de abrir la noche y transitar por los sonidos del House y Deep-House. Como platillo principal, se lucirá el aclamado b2b -back to back, cuando tocan dos artistas juntos- del alemán Mathias Kaden y el español Cuartero. Este dúo promete ser la bomba del show con un extended set de casi cuatro horas.

La cita ¿Cuándo y dónde?

El evento será el 6 de abril en Landia (Centro de Espectáculos Parque Roosevelt) y comenzará a las 22 horas. Las entradas anticipadas se pueden conseguir en los puntos de venta de Red Uts (Red Pagos y Tienda Inglesa) u online en su página web elrow.com.



Es importante que los asistentes arriben temprano, ya que el show contará con muchas intervenciones artísticas y DJs desde el comienzo. “Queremos que disfruten y aprovechen el evento al máximo”, dijo Beduchaud.

