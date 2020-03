Un fenómeno sin límites: ¿Por qué los coreanos BTS son "Los Beatles del siglo XXI?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La BBC los define como “Los Beatles del siglo XXI” y, aunque más de un lector se va a sentir ofendido con esta afirmación, los números lo avalan. Con su nuevo disco, Map of the Soul: 7, BTS acaba de alcanzar un récord de ventas que no se veía en Estados Unidos desde enero de 1968, cuando los cuatro de Liverpool llegaron una vez más al número uno de la lista de Billboard gracias Magical Mystery Tour, y se convirtieron en el primer grupo en lograr que cuatro de sus discos lleguen al tope de la lista en menor tiempo (un año y cinco meses entre la recopilación Yesterday and Today y el álbum que incluye “All You Need Is Love”).



A 52 años de eso, la boyband coreana igualó esta marca de la mano de sus últimos cuatro trabajos: Map of the Soul: 7 (2020), Map of the Soul: Persona (2019), Love Yourself: Answer (2018) y Love Yourself: Tear (2018). Entre el primero y el último solo pasaron un año y nueve meses. Pero este no es el único récord que el grupo formado en 2013 alcanzó en lo que va del año. El viernes publicaron el videoclip de “On” (el segundo adelanto de su nuevo disco) y, en una hora, el videoclip generó 10 millones de reproducciones en YouTube. A cinco días de haber sido estrenado, el video ambientado en la época medieval acumula 67 millones de reproducciones (aunque los fanáticos del grupo aseguran que la plataforma eliminó millones de vistas de su contador).



Además, la semana pasada fueron invitados a dos de los programas más vistos de Estados Unidos: el famoso segmento Carpool Karaoke, de James Corden (cuya participación ya acumula 20 millones de reproducciones en YouTube), y The Tonight Show, de Jimmy Fallon. A su vez, anunciaron una gira mundial de 37 fechas.



Pero dejando de lado los números, el fenómeno de BTS resulta bastante sorprendente. El hecho de que la boyband haya llegado en cuatro ocasiones al número uno de Estados Unidos sin tener canciones en inglés ni una fórmula centrada en las colaboraciones con artistas famosos (el único es “Boy With Luv”, grabada junto a Halsey) es todo un acontecimiento.



Es que la presencia cada vez más popular de plataformas digitales, como YouTube y Spotify, es uno de los grandes responsables de este éxito. El acceso en tiempo real a las canciones de cualquier artista del mundo abre el consumo a nuevos mercados y, los casos de géneros como el K-Pop en Corea del Sur (con artistas como BTS, Black Pink y Exo), y del reggaetón en Latinoamérica (Luis Fonsi, J Balvin y Bad Bunny), demuestran cómo la industria musical se va a abriendo a fenómenos ajenos a Estados Unidos.



En el caso de BTS, en la consolidación del grupo fue fundamental otra herramienta de la era de internet: las redes sociales. A través de miles de clubes de fans y de cuentas dedicadas a cada movimiento que hagan los siete integrantes del grupo (Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook), se ha ido generando una red mundial de fanáticos que se definen como una army (una sigla que representa Adorable Representative M.C. for Youth, pero también se puede leer en inglés como “ejército”), que se organiza para apoyar al grupo. Así es cómo cada uno de sus lanzamientos se convierte en tendencia en las redes sociales y genera millones de visitas.



“Vamos army!! Demostremos de qué estamos hechas, para apoyar a nuestros hermosos!!”, escribió un usuario de YouTube en el video de “On” para ayudar a viralizar la última canción de BTS. “Por favor, hagan stream, los chicos se esforzaron muchísimo para todo esto”, escribió otra. En los comentarios de ese video hay numerosos mensajes similares, escritos en varios idiomas.



Este fanatismo por BTS, que suele estar encabezado por un público adolescente, se replica en Estados Unidos con artistas pop como Taylor Swift, Selena Gomez, Ariana Grande, Lady Gaga y Camila Cabello. El apoyo apasionado del público que busca ver triunfar a sus ídolos (la última tendencia de la boyband es el hasthag #BTSWorldDomination) presenta la gran diferencia con el movimiento del reggeatón, que, como se dijo antes, también genera miles de millones de reproducciones, pero no alcanza el mismo efecto de identificación. El secreto es que mientras el reggeatón suele invitar al baile y se centra en la arrogancia (al igual que el trap), el K-Pop hace foco en mensajes de autoconfianza ideados para el público adolescente. En este aspecto es que BTS se volvió un referente.

BTS. Foto: Difusión.

A través de discos centrados en ejes temáticos, el grupo de siete miembros toma el lenguaje del pop y del rap para plantear una serie de confesiones sobre melodías pegadizas, y estribillos para ser coreados en estadios de todo el mundo. En su último disco, Map of the Soul: 7, hay canciones como “Black Swan” y “00:00 (Zero O’Clock)” se centra en las inseguridades y en los miedos.



En la misma línea va “Interlude: Shadow”, que comienza con un pedido insistente: “Quiero ser una estrella del rap, / Quiero ser el mejor, / Quiero ser una estrella del rock, / Quiero que todo sea mío”. A medida que la canción va avanzando, Suga rapea en coreano sobre la cara oscura de la fama: “Nadie me dijo lo solo que iba a estar acá arriba / Mi sombra crece, me traga y me convierte en un monstruo”.



Este tono confesional en las letras le termina de dar un toque humano al grupo y le transmite una sensación de complicidad con el oyente. Esta fórmula, además de un idioma musical construido para ser un éxito, es la que termina de hacer que BTS se convierta en el fenómeno adolescente que da vuelta al mundo y, que al menos por ahora, parece no tener límites.