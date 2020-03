Felipe Rubini: el pianista de 11 años que deslumbró a Susana Giménez y tocó con Lucas Sugo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Felipe Rubini tenía siete años cuando descubrió que quería tocar el piano. El músico que ahora tiene 11 años ya tocaba la guitarra, la batería y el ukelele, pero escuchó una canción que lo animó a probar con otro instrumento. “Un día vi un video del pianista francés Yann Tiersen y me gustó mucho lo que hacía”, dice Rubini. “Me emocionaba escucharlo, así que le dije a mis padres que eso era lo que yo quería hacer”. Tras tomar la decisión, Solsiré y Federico, le encontraron un profesor y, apenas se sentó frente al instrumento, confirmó que ese sonido era el que estaba buscando. “Me gustó mucho cómo sonaba el piano y me di cuenta de que eso era lo que quería hacer. Y desde ese momento sigo hasta hoy”.



En los cuatro años que pasaron desde aquel primer encuentro con el instrumento y desde que aprendió a tocar esa canción de Tiersen (“Comptine d´un autre été”), Felipe se abrió un canal de YouTube (Felipe Music), viajó a Buenos Aires para presentarse en el programa de Susana Giménez y tocó junto a Lucas Sugo en los dos shows con entradas agotadas que el cantante de “Cinco minutos” ofreció en el Antel Arena. Y, a finales de febrero, el músico de 11 años lanzó “Tree of Life”, su primera composición, que incluye la participación del violinista Piero Vitori.



El video de su debut fue filmado en el Jardín Botánico, y, además de Vitori, cuenta con la participación del bailarín Jerame Morales. La canción, disponible en YouTube y en Spotify está inspirada en la relación del pianista con la naturaleza. “Con mi familia nos gusta viajar mucho a Villa Serrana, que es un lugar con mucha naturaleza. Siempre que voy llevamos un tecladito y me siento abajo de los árboles a tocar. Me gusta mucho tocar con la naturaleza al lado”, dice. “Es como que me conecto con la naturaleza y me siento en paz”.



Felipe dice que ya tiene más canciones compuestas y que, próximamente, publicará “Run For Love”, su segundo sencillo. Pero, antes de eso, habló con El País para recordar dos momentos que definieron sus primeros pasos musicales.



susana giménez "Pequeños gigantes"

En agosto del año pasado, fue uno de los uruguayos que viajó a Argentina para participar del certamen Pequeños gigantes, uno de los segmentos más populares del programa de Susana Giménez. Durante su actuación, el pianista se llevó la ovación del jurado (Tini Stoessel, Pablo Lescano y Lizy Tagliani) y de la diva de la televisión argentina. “Es un virtuoso”, dijo el líder de Damas Gratis apenas Felipe terminó de tocar una versión instrumental de “El choclo” y “Hit the Road Jack”. “Estuve fascinada. Te transformás atrás del teclado y eso es maravilloso. Ojalá tengas una carrera exitosísima”, agregó Tagliani.

“Fue tremenda emoción”, dice Felipe al recordar ese momento. “Susana fue muy amable conmigo, pero lo que más me sorprendió fue el escenario del estudio; es enorme y tiene unas pantallas gigantes”. Sobre el manejo de los nervios, Rubini cita un consejo de su madre: “Al principio siempre estoy nervioso, pero me acuerdo de que ella siempre me dice que me meta como en una cúpula y, apenas me concentro, empiezo a tocar. Ahí me va bien”.



Su participación en el certamen fue emitida unos días después, cuando Felipe ya estaba en Uruguay. Así que para ver su actuación organizó una fiesta en su casa. “Nos juntamos con mis tíos, mis primos, mis abuelos y un montón de familiares más. Hicimos un asado y miramos el programa todos juntos. Fue tremenda fiesta”, dice con una sonrisa.



lucas sugo Ovación en el Antel Arena



Lucas Sugo y Felipe Rubini. Foto: Difusión.

Meses después de aquella actuación en Pequeños gigantes, el pianista volvió a aparecer frente a las cámaras, pero esta vez para presentarse en A solas con Lucas Sugo. Tras un diálogo con Sugo, el cantante lo invitó a participar como invitado en los dos shows iba a presentar en diciembre en el Antel Arena. Para dar una prueba de lo que se escucharía en el escenario, ambos interpretaron una versión de “Se cae de maduro”, uno de los últimos éxitos del cantante nacido en Tacuarembó.



Semanas después, Rubini subió al escenario del recinto para presentarse frente al público que agotó las entradas. “Es un pequeño gigante”, fueron las palabras que usó Sugo para presentar al joven, interpretaron “Se cae de maduro”, tras el aplauso (y el canto colectivo de “Felipe, Felipe, Felipe”), quedó solo en el escenario para tocar “Hit the Road Jack”.



“La experiencia fue increíble”, comenta Rubini. “Era la primera vez que iba al Antel Arena y cuando llego a los camarines veo que decían: Lucas Sugo, Valeria Lynch, Pepe Guerra y al lado estaba mi nombre. Me puse muy feliz porque nunca pensé que me iban a dar un lugar tan importante”.



“Me siento re bien”, dice Felipe, que planea seguir componiendo y tocando. Todo indica que tiene un futuro lleno de música.