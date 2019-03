Federico Soto, de Guasones: "El rock es rebeldía y no puede ir de la mano de la política"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Federico Soto, cantante y guitarrista de Guasones, relaciona a la gira de 25 años de la banda con el Never Ending Tour, que Bob Dylan realiza de forma ininterrumpida desde 1988. Desde el año pasado, la banda se viene presentando sin descanso por todo el interior argentino, y ya ha recorrido México, Paraguay y Estados Unidos. Esta noche le llega el turno a Montevideo, un destino frecuente del quinteto, que a partir de las 21.00 se presentará en la Sala del Museo.

“El público uruguayo nos apoya mucho”, asegura Soto por teléfono desde Miami, donde se presentó con Guasones hace unos días. “Empezamos bien de abajo, tocando en salas muy pequeñas y gracias a su apoyo poco fuimos creciendo. Por eso cada vez que vamos dejamos todo”. Antes del show, El País charló con el músico sobre los 25 años del grupo.

—¿Para armar el repertorio del espectáculo volviste a escuchar los discos de Guasones?

—Sí. Encontramos temas que hacía mil años que no tocábamos y había otros que no los escuchábamos hace más tiempo. Varios me llamaron la atención. Lo difícil para volver a tocarlas es que hay canciones que grabamos cuando teníamos 25 años, entonces el esfuerzo es grande cuando tratás de hacerla sonar a la edad que tenés ahora. Tener que tratar de adaptarla a lo que uno fue creciendo no es fácil, pero las tocamos igual.

—¿Cómo recordás la grabación de su primer disco, Guasones (2000)? En esas canciones mezclaban las influencias de los Stones, de Petty y de Dylan.

—Cuando grabamos el disco fue un sueño porque en esa época no era tan fácil grabar. Es un lindo disco; hoy lo escucho y veo que éramos chicos pero estoy feliz. Cuando lo hicimos ya teníamos 10 años como banda; aunque habíamos tenido varios ofrecimientos de compañías quisimos esperar. Siempre hacemos las cosas cuando se caen de maduro: ya sea grabar un disco, tocar en Cemento, en el Luna o en Obras. Nunca hicimos nada forzado, por eso nunca tocamos en un lugar que sentimos que nos quedaba grande.

—En su último disco, Hasta el final, incluyen una canción llamada "Hdp". ¿Cómo te llevás con la idea de que el rock se mezcle con la política?

—El rock es rebeldía y no puede ir de la mano de la política. Hay muchos pelotudos que son parte de un partido político y a la larga son una manga de hijos de puta. Estoy seguro de que lo hacen por conveniencia y en Argentina muchas bandas se ponen una bandera para poder sacar ventaja personal, pero el rock no puede estar con ninguna bandera.

—¿Tiene que estar con la gente?

—Claro. ¿A quién carajo le importa lo que piense Fito Paéz de política? A mí me gusta su obra.

—En el último año hubo varias denuncias a bandas por abusos sexuales. Les pasó a Babasónicos, El Mató a un Policía Motorizado, Los Espiritus...

—¿A Los Espiritus también?

—Sí, echaron al cantante hace dos semanas.

—Ah, ¿en serio me decís? No te puedo creer; es un tema delicado. Que pague el que tenga que pagar, pero que se investigue bien porque hay mucha denuncia falsa por despecho.

—¿Te pasó con gente cercana?

—Sí, con un amigo que es futbolista. Su exmujer le hizo un juicio porque dice que él abusa de su hija cuando la baña, pero en realidad es por despecho. El abogado Fernando Burlando explicó hace un tiempo que todos los días le llegan casos donde mujeres denuncian a sus exparejas por acoso a sus hijos. Por eso digo que hay que investigar bien y que pague el que tenga que pagar, pero tampoco da arruinarle la vida a una persona por una denuncia falsa por un desamor. Y el que abusó a una menor que directamente lo caguen a tiros por violador.

—¿Están grabando nuevo disco?

—Venimos de la gira de los 25 años que es como la de Dylan: no termina más (se ríe) y después nos juntaremos en la sala de ensayo. Ahí vamos a tirar todo el material que tenemos y vamos a seleccionar las canciones para un disco que será grabado a final de año.

—¿Tenés pensado incluir canciones sobre los temas políticos o de los abusos sexuales?

—Sí, porque te la dejan servida. Ya tenemos material sobre el tema. Va en la misma línea que venimos haciendo porque todo el tiempo aparecen disparadores nuevos.