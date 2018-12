Fatboy Slim: "Los jóvenes quieren salir para escaparse del mundo, emborracharse y tener sexo"

Desde hace más de 20 años, el DJ inglés Norman Cook adoptó el álter ego de Fatboy Slim. Con su primer disco, Better Living Thorugh Chemistry (1996), generó un sonido que estaría destinado a marcar la escena mundial de la música electrónica.

Dos años más tarde publicó You Come A Long Way, Baby, y la revolución se terminó de consolidar para llevar al género a las radios de todo el mundo, gracias a canciones como “Crave You”, “Right Here, Right Now” y “Rockafeller Skank”. La campaña por llevar a la electrónica a lo más grandes espacios de difusión también estuvo a cargo de Moby, que en 1999 había editado Play, y DJ Shadow, que en 1996 había publicado el importante disco Endtroducing.

Fatboy Slim, que es pionero del género big beat y un prócer del acid house, fue residente de Pacha Ibiza durante la temporada de 2018. Y este lunes llegará a Punta del Este para celebrar la víspera de Año Nuevo, con un set enérgico en el Centro de Convenciones de Punta del Este, que se desarrolla en el marco de la fiesta Feel Punta (entradas en Red UTS). Antes de su llegada a Uruguay, El País habló en exclusiva con el DJ.

—Han pasado 20 años desde que editaste You come a long way, baby, un álbum que tuvo un gran impacto en la escena musical. ¿Cómo analizás el disco desde un a mirada retrospectiva?

—Cuando salió el álbum yo sabía que algo especial estaba sucediendo porque todo el mundo estaba muy emocionado e interesado en lo que hice. Recuerdo que en entrevistas dije que ese era un sonido muy emocionante que estaba generando algo nuevo; sin embargo, no pensaba que la gente lo iba a seguir escuchando luego de 20 años. No esperaba seguir siendo DJ a mi edad. Estoy disfrutando cada vez más al igual que lo hace la gente.

—¿Cómo analizás la evolución de la música electrónica en los últimos años?

—Creo que la revolución viene de cómo la música se está consumiendo. Cuando empecé mi trabajo como DJ, era para cien personas en el esquina del club con gente que nunca había escuchado la música. Ahora los jóvenes escuchan música electrónica incluso antes de tener la edad suficiente para poder entrar a los club, se pasa la música en la radio y está en plataformas de streaming. Eso ha sido muy bueno. Ahora hay más gente escuchando y puedes comunicarte en todo el mundo, así es como llegué a poder tocar en Uruguay. Pero, musicalmente, si escuchas “I Feel Love”, de Donna Summer, que se publicó en 1977, junto a canciones de ahora vas a ver que el sonido no cambió mucho. Hay una razón para eso y es que la gente joven quiere salir a bailar para escaparse del mundo, emborracharse y tener sexo. Eso no cambió (risas), la gente sigue saliendo por las mismas razones. El género no ha cambiado mucho porque no necesita hacerlo; necesitamos seguir con ese ritmo primitivo, sexy y sucio.

—Recién nombraste que ya no es habitual que los DJs mezclen vinilos en sus sets. ¿Te sigue interesando mezclar vinilos o preferís hacerlos con equipos digitales?

—Siempre me gustó el vinilo, pero me parece que mezclar en ese formato se volvió un poco primitivo. Una vez que estás manejando un auto, es raro volver a una bicicleta; puede que sea más saludable y mejor para ti, pero no te va a hacer mover más rápido. Una vez al año hago un set con vinilos, pero en ese momento me doy cuenta de lo limitante que es hacerlo de esta manera porque cuando hago mis sets no paso la canción original, sino que muestro mi remix. Además, a veces hago mezclas en vivo y eso me permite más posibilidades que cuando estoy con un vinilo. Tengo una nostalgia con el vinilo, pero nunca volvería a tocar de vuelta solos con eso. No es mi trabajo.

—En tu música está muy presente el loop. ¿Cuál es la importancia de la repetición para lograr que la gente baile?

—En la mayoría de los ritmos lo repetitivo es fundamental para generar el baile. Los patrones rítmicos se repiten y mientras más lo hagas, más intenso se pone. Es como esos chistes que se ponen más gracioso a medida que más los repites. Esa es la genialidad: cuando más se repite se vuelve más poderoso. Se genera ese ritmo primitivo del baile, donde estamos moviendo el cuerpo en una especie de moda rítmica. Es igual que en el sexo o en la revolución, se da una comunicación que une a todos a través del baile.

"Weapon Of Choice" - Fatboy Slim

—¿Recordás tus primeras experiencias en clubes escuchando este tipo de música?

—Sí, ¡nunca lo voy a olvidar! Recuerdo que esas primeras veces pensaba que el ritmo era lo más emocionante que había visto en la vida. Hay algo en esa euforia colectiva donde hay toneladas de personas moviéndose al unísono que es sexy y eléctrico. Abandonás tu persona para formar parte de una gran masa de baile.

—Y ese sentimiento se logra únicamente estando el lugar y viviendo la experiencia...

Exacto. Tenés que vivir esa euforia colectiva donde abandonas tu persona para formar parte de una gran masa de baile. Es algo muy poderoso y no se puede ver en las películas. Ningún film nunca logró capturar lo que significa ese momento. Si mirás documentales vas a ver que se muestra algo forzado, como si todos estuvieran bailando diferentes canciones. Tal vez la única que sí se acercó a mostrar lo que realmente sucede es Human Traffic, una película inglesa muy buena que trata sobre los clubes nocturnos.

—Hace un tiempo estuve muy enganchado con Here Lies Love, un álbum conceptual que grabaste junto con David Byrne, que está dedicado a Imelda Marcos, la viuda del dictador de Filipinas, Ferdinand Marcos. ¿Cómo surgió ese proyecto?

—Fue toda idea de David Byrne. Él quería hacer un musical dedicado a Imelda Marcos y contar la historia de cómo ella pasaba su tiempo en el club Studio 54 en vez de estar cuidando a su gente. Para el disco, David quiso hacer algo más moderno y pensó que si Imelda estuviera viva seguramente estaría en Ibiza, bailando en el club Manumission. Al momento de comenzar el proyecto, buscó quién estaba de DJ en ese momento y justo estaba yo. Como tenía mi número me contactó para hacer un musical apto para la pista de baile. Haber trabajado con él fue increíble. Queríamos que no sea una ópera rock, como las clásicas, sino que una ópera-disco, que hablara sobre la experiencia de la pista de baile.

"El Fatboy Slim que va a estar en Punta del Este es el mismo que hace 20 años" Norman Cook DJ

—¿Cómo te sentíos cuando colaborás con músicos de otros géneros?

—Es muy interesante. A lo largo de los años lo intenté varias veces, aunque no siempre funciona; sin embargo, siempre hay que intentarlo. A lo largo de mi carrera tuve el honor de trabajar con David Byrne, Iggy Pop y Bootsy Collins. Creo que con estos grandes músicos ya es suficiente. ¿Quién más falta?

—¿Qué diferencias podemos encontrar entre Norman Cook y Fatboy Slim?

—A medida que envejezco las diferencias se agrandan. Fatboy Slim siempre va a tener una edad mental de 17 años y va a ser una persona irresponsable, amante de la fiesta y un hedonista idiota. En cambio, Norman Cook envejece cada año, se pone más sensible y tiene más responsabilidades porque tiene dos hijos que cuidar. Fatboy Slim siempre se mantiene en el mismo lugar. El Fatboy Slim que va a estar en Punta del Este va a ser el mismo que hace 20 años cuando estaba en la playa, solo ahora que va a estar sobrio.

—¿Dejaste el alcohol?

—Sí, ya son nueve años desde que estoy sobrio. Es un gran cambio, me siento más saludable y me mantengo vivo por eso sigo haciendo esto. El tema es que nadie le dijo a Fatboy Slim, y podrías jurar que está borracho en el escenario. Él ni siquiera sabe que dejé el alcohol y se comporta igual aunque no tenga ni una gota de alcohol en la sangre.

Fatboy Slim - Praise You

—¿Qué importancia le das a la improvisación en tus presentaciones?

—Mucha. Es lo que me permite lograr una mayor comunicación con el público porque le das lo quieren escuchar y ves a dónde quieren ir. Yo no ando pensando en cómo quiero que sea mi set; llego al lugar, veo a la gente y en el momento pienso cómo hacer que pasen un gran momento.

—¿Qué debemos esperar de tu set en Uruguay?

—Vamos a tener una gran fiesta. La víspera de año nuevo es una noche importante en la vida de cada uno, así que me siento honrado de ser parte de esto. No puedo pensar en un lugar más hermoso para empezar el nuevo año. Ha pasado mucho tiempo desde que estuve allí. La primera vez estuve en Uruguay fue en la playa fue mágico. Empezó con lluvia en la playa pero fue mucha gente y lo viví con mucho amor. Pasamos muy bien. Lo de este lunes va a ser un gran momento.