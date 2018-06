Un faro musical que está en plena expansión

Los invitados ingresan por una puerta escondida en un pasillo. Entran a una habitación a oscuras, con dos monitores colgando sobre una pared y un vidrio que permite ver hacia otro espacio, como si se tratase de esos espejos de salas de interrogatorio policial de las películas.



Del otro lado del vidrio las paredes están cubiertas de luces. Sumadas a la baja iluminación de ese espacio, las lámparas crean una atmósfera que simula la de un vistazo al espacio. Se trata de una habitación instalada en la radio estadounidense KEXP, cada vez más visitada por bandas alternativas del país y también de afuera.



Iniciada por un grupo de estudiantes en Seattle, Washington, en la década de 1970, KEXP es hoy una radio pública establecida como uno de los rincones virtuales más prolíficos a la hora de compartir el trabajo de bandas y artistas en ascenso.

Fuera de Estados Unidos, el emprendimiento se hizo lugar en el radar de melómanos gracias a su canal de YouTube. Con más de 1.4 millones de suscriptores digitales, la radio graba y transmite en vivo sesiones en vivo de bandas como Florence and the Machine, Of Monsters and Men o The Lumineers, y grupos más populares como Artic Monkeys y The National.



La música latina también tiene su rincón en KEXP e incluso la uruguaya hizo un pasaje por la radio. En julio de 2015 la banda Molina y Los Cósmicos, liderada por el músico de Castillos Nicolás Molina, debutó allí con un show de casi media hora conducido por el Dj Chilly (William Myers).



Molina, sin embargo, conoció la radio antes de su cambio de sede y consecuente expansión. Hoy, KEXP se encuentra en el Seattle Center, un gran predio construido para la World’s Fair de 1962 donde también está la torre Space Needle (uno de los puntos turísticos más visitados de Seattle), y otras atracciones como el Museum of Pop Culture.



Hoy, la radio es visitada como un punto turístico más. Se ofrece un recorrido gratuito por sus instalaciones, en el que los visitantes pueden conocer las oficinas de KEXP. Entre las secciones más atractivas del paseo está la visita a la musicoteca: allí hay joyas como un vinilo promocional del disco Nevermind de Nirvana (grupo precedente de Washington) con notas de la época como “¡Esta banda va a ser ENORME!”.

El "Nevermind" de la musicoteca de KEXP. Foto: Pablo Staricco

Las notas, puestas en pequeños post-it, fueron hechas por Djs de la época. Actualmente la radio tiene a 45 DJs contratados y encargados de una programación musical de 24 horas especializada en rock, hip hop, reggae, country, música latina y otra gran cantidad de géneros.



Si bien desde el tour se aclara que no está en búsqueda de “la próxima Nirvana”, la radio sí recibe de forma abierta trabajos de bandas desconocidas, incluso de fuera de Estados Unidos.



De tener suerte, un grupo puede ser invitado a tocar en la habitación repleta de bombitas de luz, mientras que el público puede verlo del otro lado del vidrio, gratis. En caso de estar lejos, siempre se puede hacer un recorrido virtual y gratuito por horas y horas de músicos entusiasmados por tocar en un lugar que quiere dar a conocer su obra. Al ser en vivo, la pasión se hace más latente, incluso desde el otro lado del monitor.