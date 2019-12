Falleció Julio "Kanela" Sosa, figura histórica del Carnaval

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Julio “Kanela” Sosa, histórica figura del carnaval uruguayo, falleció en la madrugada de este sábado a los 86 años. En febrero de 2019 había anunciado su retiro del carnaval debido a algunos problemas de salud que dificultaban su participación en la celebración.

Kanela nació en la localidad de Nico Pérez en Florida en el año 1933. Llegó a Montevideo de joven y estuvo ligado al carnaval desde ese momento. Desde bailarín hasta director de agrupaciones, ocupó lugares importantes relacionados al carnaval.

Formó parte de los elencos de Fantasía Negra, comparsa de Pedro Ferreira que irrumpió en la década del cincuenta. También participó de otras agrupaciones como Acuarelas de Candombe, Kanela y Su Barakutanga y de Tronar de Tambores, del 2001 hasta la actualidad.

Compartió escenario con figuras históricas del carnaval como Pirulo Albín, Rosa Luna, Martha Gularte, Lágrima Ríos y la venezolana Negra Johnson.

“Le he dado mi vida al candombe y la cultura, desde muy temprana edad, por eso ahora quiero retirarme a disfrutar, ya que me he dado cuenta que tengo un montón de familia a la que quiero conocer más en profundidad”, declaró Kanela a El País a principios de marzo de 2019 luego de la actuación de Tronar de Tambores en la segunda vuelta en el Teatro de Verano, la que marcó su retiro de la actividad.

El velatorio se realizará desde las 09:00 de este sábado en la empresa Martinelli.