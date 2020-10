Falleció Johnny Nash, creador del hit "I Can See Clearly Now", a los 80 años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El cantante Johnny Nash, famoso por la canción "I Can See Clearly Now" que dio la vuelta al mundo en 1972, falleció a los 80 años, anunció su hijo Johnny Nash Jr. a distintos medios.

Nacido en Houston, Texas, John Lester Nash, Jr. creció cantando en una iglesia. Luego de un viaje a Jamaica, donde conoció a Bob Marley, Peter Tosh y Bunny Livingston, en 1968, aprendió el estilo que más tarde lo convertiría en uno de los grandes de su época. El reggae era un ritmo incipiente en ese entonces y el estadounidense fraternizó con su creador. Nash logró entender la esencia del reggae y llegó a colaborar con Marley en uno de sus álbumes. Según cuentan, Bob le dio las herramientas para adueñarse de su ritmo y Johnny le enseñó a usar el micrófono.

Johnny Nash fue el primer cantante no jamaicano que grabó reggae en Jamaica, según su página en internet. "Fue un padre maravilloso, un hombre dedicado a su familia. Amaba a la gente y al mundo. Su comunidad le echará de menos. La familia era todo para él", dijo su hijo a la página en internet TMZ.

Su canción "I Can See Clearly Now" batió records de ventas en Estados Unidos. Otra de sus melodías "Tears on My Pillow" fue número uno en el Reino Unido en 1975.