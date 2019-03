Falleció Caio Vila, exbaterista de los Shakers

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Carlos "Caio" Vila, exintegrante de la histórica banda de rock uruguaya Los Shakers, falleció en la madrugada de este sábado a los 75 años en el Hospital Maciel, donde estaba internado para seguir un tratamiento contra el cáncer de próstata.

El músico había llegado a Uruguay a fines de 2018 desde Venezuela, lugar en el que vivía hace 40 años, para continuar con la asistencia médica. El viaje a Montevideo se produjo dado que en Venezuela no contaba con la medicación necesaria.

Vila, junto a Hugo Fattoruso, Osvaldo Fattoruso y Roberto Capobianco formaro Los Shakers, una icónica banda con la influencia de la música y el estilo de The Beatles. Editaron el hit "Break It All (Rompan todo)" en 1965 y alcanzaron la fama en Argentina.

Con tres discos editados entre 1965 y 1968, Los Shakers se convirtieron en uno de los grupos más importantes de la movida del rock rioplantense de la década de los sesenta, e influyeron a músicos como Charly García y Luis A. Spinetta.