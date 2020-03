El ex One Direction Niall Horan viene a Montevideo con su show solista: los detalles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El cantante pop irlandés Niall Horan, exintegrante de la famosa boyband One Direction y ahora con carrera solista, se presentará en Montevideo el 30 de noviembre, anunció hoy la productora AM. Horan actuará en el Teatro de Verano en el marco de su Nice To Meet Ya Tour, y las entradas se pondrán a la venta próximamente a través de la web Acceso Ya.

Esta será la segunda presentación de Horan en un escenario uruguayo, y la primera como solista. En 2014, en pleno fervor de One Direction, el grupo actuó en el Estadio Centenario, con gran éxito.

Nacido en Irlanda, Horan ha vendido millones de discos a lo largo de su carrera, en sus distintas facetas. La banda entró en una suerte de pausa indefinida desde 2016, y el rubio debutó como solista con el disco Flicker, que recibió buenas críticas y lideró el ranking de Billboard, además de que fue Disco de Platino en varios países, Estados Unidos incluido.

Eso fue en 2017, y ahora Horan está próximo a lanzar su segundo álbum, que se llamará Heartbreak Weather y se editará el 13 de marzo. Recientemente lanzó el corte "No Judgement", y antes había estrenado el tema que da nombre a la gira, "Nice To Meet Ya", y "Put a Little Love on Me".

Con este material nuevo, el popstar se embarcará en una nueva gira a fines de abril, y pasará hacia fin de año por San Pablo, Buenos Aires, Santiago, Bogotá, algunas ciudades mexicanas y claro, Uruguay.