El ex baterista de los Shakers en un momento complicado

El ex integrante de la legendaria banda uruguaya Los Shakers, Carlos "Caio" Vila, está internado en el hospital Maciel enfermo de cáncer, se informó en un comunicado de prensa.



El reconocido baterista y vocalista vivió 40 años en Venezuela, país del que debió emigrar porque allí no tenía acceso a la medicación necesaria para su tratamiento.

En los próximos días será dado de alta y la mayor dificultad con la que se enfrenta es que no cuenta con una vivienda acorde a su delicado estado de salud, que requiere atención permanente, una silla de ruedas y cama con colchón especial. Lo acompaña su esposa Rosa De Vila en Montevideo.



"Es un momento difícil y necesita la colaboración de todos", señala el comunicado agregando el siguiente dato: Para mayor información sobre su situación o para colaborar comunicarse por favor vía Whatsapp con Andrea de Armas al 093744669 o con la esposa de Caio Vila al 58 414 8176106.

Con tres discos editados entre 1965 y 1968, Los Shakers se convirtieron en uno de los grupos más importantes de la movida del rock rioplantense de la década de los sesenta, e influyeron a músicos como Charly García y Luis A. Spinetta.

Con la influencia de la música y el estilo de The Beatles, la banda formada por Hugo Fattoruso, Osvaldo Fattoruso, Roberto Capobianco y Caio Vila editó el hit "Break It All (Rompan todo)" en 1965 y alcanzó la fama en Argentina.

Con su segundo disco, Shakers for you (1966), el grupo unió la influencia beatle con la experimentación con ritmos latinoamericanos, como la samba en "Never, Never". En 1968 editaron su tercer y último disco, La conferencia secreta del Toto's Bar, una de las obras maestras del rock local de los sesenta. Considerado como la respuesta al Sgt. Pepper's, el álbum gira en torno a un sonido psicodélico, que se fusiona con elementos del tango y del candombe.

Este es el momento de ayudar Caio Vila, el músico uruguayo que, luego de 40 años, volvió a su país natal para luchar contra el cáncer.