By Rodrigo Guerra

La canción forma parte de "No. 6 Collaborations Project", el disco de colaboraciones de Ed Sheeran

Ed Sheeran - "Nothing on You" ft. Paulo Londra & Dave Ed Sheeran - "Nothing on You" ft. Paulo Londra & Dave

Se estrenó "Nothing On You", la colaboración de Ed Sheeran y Paulo Londra: escuchala