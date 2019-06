Estelares, la fórmula de las buenas canciones siempre funciona

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde sus comienzos allá por la década de 1990 en Junín, en la provincia de Buenos Aires, Estelares ha tenido siempre un as en la manga: las canciones de Manuel Moretti. Su mejor disco sigue siendo Sistema Nervioso Central en el que combinaban un rock and roll pegadizo con crónicas personales y urbanas que Moretti resolvía con ingenio. En Las lunas, su octavo disco, algo de aquella magia sigue estando ahí. Aunque con influencias, reconocidas, en cierto melódico argentino (Sandro, Roberto Carlos), el disco tiene un sonido que, todo indica se hizo propio de ellos y que incluye buenos riffs, melodías para corear y unas letras que siempre están hablando de las mismas cosas pero lo hacen con formas atractivas. El sonido es potente, quizás por la producción de Germán Wiedemer, tecladista y productor de Andrés Calamaro), quien subraya la voz de Moretti, con una fuerza que, por lo menos uno no le recordaba a Estelares. Un buen disco.