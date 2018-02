Para esperar a una visita que está cerca

El gusto del rockero es bastante caprichoso y es por eso que hay quienes piensan que lo mejor de la visita de Phil Collins a Uruguay es que de telonero se trae a los Pretenders.

Surgido dentro de dos movimiento afines como el punk y el new wave, Pretenders tenía varias razones para distinguirse del resto. Por un lado contaban con Chrissie Hynde —una expatriada de Ohio en Londres y una de las mujeres más poderosas del rock— líder de la banda y compositora de su pop pegadizo y de tono autobiográfico. Ya con su primer disco, Pretenders demostraron que su fórmula era exitosa.

Learning to Crawl que es su tercer disco y es de 1984 es el mejor resumen de su alcance: es el disco de Pretenders que tiene “Back in the Chain Gang”, “Middle of the Road”, “Show Me” y “2000 Miles”. No fue un disco fácil para una banda que estaba en plena transición después de la muerte por sobredosis de su guitarrista y la expulsión del baterista por culpa de los mismos excesos. Hynde (que se estaba separando de Ray Davies, el líder de Kinks, para casarse con Jim Kerr, el líder de Simple Minds) debió rearmar Pretenders; lo hizo de la mejor manera.

Su mejor momento está acá pero la banda está de vuelta. Su último disco, Alone, está producido por uno de los Black Keys y allí se ve que la banda está en un buen momento. Hay que avisar que en el show de apertura de Phil Collins hacen todas las canciones conocidas.