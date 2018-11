Sus canciones son himnos para más de una generación, que nunca se cansó de emocionarse con éxitos tan imperecederos como “Hoy puede ser un gran día” o “Tu nombre me sabe a hierba”. Y el público uruguayo ha acompañado por décadas sus shows, desde cuando casi medio siglo atrás se presentó en el Solís, hasta su anterior presentación en Montevideo, en el Auditorio Nacional Adela Reta, en 2015. Hoy Serrat vuelve a encontrase con el público uruguayo, ahora en Antel Arena, donde subirá a escena a las 21.00. Tickantel, de $ 2300 a $ 5175.



-¿Cómo es este show que lo trae de nuevo a Montevideo?



-El espectáculo responde al título, Mediterráneo da capo, y es un regreso a aquel trabajo, del año 71, en el cual todo un manojo de canciones se agrupaban en ese disco que titulé Mediterráneo. Es una vuelta a estas canciones, que salen a navegar juntas. Y creo que, exceptuando en su estreno, debe de ser la primera vez que canto estas canciones juntas. El Mediterráneo es el eje de este concierto.



-Su acento catalán le da a su español un encanto especial.



-No sé, siempre pensé que no tenía demasiado acento. Pero me alegra que usted lo descubra, porque me siento muy orgulloso de él. Ser español no implica no ser catalán, ni al contrario.

-De los músicos latinoamericanos de su generación, ¿con cuáles tuvo más consonancia?



-Empecé a conocer a los que eran de las generaciones anteriores, como suele ocurrir con todos los que empezamos jóvenes, siempre la referencia está en otras generaciones. Luego, evidentemente he tenido consonancia con algunos en particular más que con otros. Y a veces puede haber sido el trabajo el que nos ha unido, pero en general lo que nos ha unido ha sido la vida. Concretamente en Uruguay, con Daniel Viglietti y con Alfredo Zitarrosa, lo que nos ha unido ha sido una vida compartida, y lamentablemente, cortada.



-¿Y ahora volver a Montevideo que significa para usted?



-Es una ciudad en la que me siento muy integrado, donde he vivido momentos extraordinarios, donde mi vida ha tenido una serie de complicidades muy grandes. Es una ciudad que no me es para nada ajena, y espero que esta cercanía que mantengo con Montevideo y sus habitantes se mantenga al cabo de los años, que se prolongue por muchos años más.

-Siempre me sorprendió esa aproximación tan sensible que ha hecho en sus canciones al tema de la niñez.



-La niñez es el territorio donde el ser humano descubre su existencia. Mi niñez es donde está arraigada fundamentalmente mi persona, y eso siempre me ha acompañado de una manera muy solvente. Y sí, en mi niñez he encontrado los elementos por los que he descubierto mis alrededores, donde mi información ha crecido. Y donde he ido, como un árbol, soltando ramas, de las que luego he podido ir colgando cosas en ellas.



-¿Cuál es el punto de partida para crear una canción?



-Una canción nace de la emoción, en general de pequeñas historias, cualquier historia poética. No usé ningún manual para escribir canciones. Llevan 50 y tantos años preguntándome si nace primero la letra o la música, y todavía no he sabido responder correctamente, porque cualquier de las circunstancias puede producirse. Hombre, yo aconsejaría que la música y el texto tuvieran entre ellos ya desde su origen una cierta relación. Como una madeja de la que se fuera tirando del cabo de la lana. La manera de hacerlo mejor es que todo crezca junto.

-¿Siente que a veces lo han intentado sumar a causas políticas, para utilizarlo mediáticamente?



-¿Usted cree que a mi edad van a querer tomarme por lo que yo no desee? Yo afortunadamente, acertada o equivocadamente, he pretendido plantearme frente a los demás, manifestarme frente a los demás, o con los demás, de acuerdo a quién soy yo. No de acuerdo a lo que otros quieran.



-¿Cuál es la mejor biografía que se ha escrito sobre usted?



-Prefiero leer las biografías sobre los demás. Las encuentro mucho más interesantes.

-¿Qué música escucha usted en su casa?



-Mire usted, la verdad es que yo como de todo. Tengo evidentemente algunos preferidos sobre otros, pero en general como de todo. Y eso me ha procurado también tener una información amplia. Porque si de entrada yo ya tuviera un rechazo frente a algo, eso lo que haría sería eliminar la posibilidad de informarme de un espacio musical donde también puedo encontrar cosas interesantes. Ya le digo, yo como de todo. Ahora bien, repito de algunas cosas que me han dejado buen sabor, y el estímulo abierto a poder seguir deseándolas.



-Supongo que el reguetón no está entre sus favoritos.



-Sin querer resultar cargante, le digo que prefiero Brahms.

serrat e internet “Internet pone al alcance de la gente unas posibilidades de información, y de formación, extraordinarias. Pero como suele ocurrir con todo lo que técnicamente es tan importante, lo que le da importancia no es lo que ocurre, sino cómo se usa lo que ocurre. Y de la misma manera que puede ser un pozo de conocimiento, también es un método de distribución de mentiras y de falsedades, y de injurias, y de calumnias. Como se está descubriendo lo ocurrido en las últimas campañas políticas, como la de Trump, o la de Bolsonaro. Que están fundamentadas, más que en los méritos de los que fueron candidatos, dedicarse a insultar, desprestigiar, obligar al adversario a que gaste su tiempo en combatir las infamias, en lugar de poder dedicarse a expresar las cosas. La historia del fake es algo que algún día colocará las cosas en su lugar”, opinó el famoso cantautor.