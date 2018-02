Para erradicar estereotipos, Katy Perry reescribiría uno de sus grandes hits

Katy Perry dijo antes de lanzar su último disco Witness, que sus nuevas canciones marcaban un cambio en su vida y su forma de pensar, y que iban a reflejar las preocupaciones en torno a su adultez, que mucho tienen que ver con la asunción de Donald Trump, dado que ella fue una férrea defensora de la campaña de Hillary Clinton.

Pues bien, ni Witness fue tan profundo y político como se prometió, ni Perry cambió demasiado la intención de sus canciones, que siguen siendo explosiones pop que hacen bailar con entusiasmo a cualquiera, sin dejar un mensaje demasiado reflexivo.

Sin embargo, la chica de California dijo ahora que podría cambiar la letra de uno de sus grandes éxitos, "I Kissed a Girl", porque la considera llena de estereotipos y no apropiada para una época en la que la reivindicación de las mujeres es tema central en la discusión global.

"Esa [canción] salió en 2008", dijo Perry en una reciente entrevista con la revista Glamour, y siguió: "pienso que realmente hemos cambiado, conversacionalmente, en los últimos 10 años. Hemos recorrido un largo camino. No se hablaba tanto de la bisexualidad entonces, o de ningún tipo de fluidez [de género]".

"Si tuviera que escribir de nuevo esta canción, probablemente la editaría. Líricamente, tiene un par de estereotipos. Tu mente cambia mucho en 10 años, y creces mucho", admitió Perry.

Este himno de Perry, una de sus canciones más populares, cumplirá 10 años este año, y ya están los que especulan con una versión actualizada para estos tiempos. ¿La cantante decidirá finalmente cambiar la letra, o sus dichos son sólo parte de una reflexión?

"Besé a una chica y me gustó el sabor de su labial de cereza. Besé a una chica sólo para probar, espero que a mi novio no le moleste", canta Perry en el estribillo del tema en cuestión, y más adelante dice: "ni siquiera sé tu nombre, no importa. Eres mi juego experimental, sólo naturaleza humana. No es lo que las chicas de bien hacen, no cómo deberían comportarse. Mi cabeza está tan confundida, es difícil obedecer".

"I Kissed a Girl" de Katy Perry

Y luego, siguiendo con esa línea estereotipada sobre la que ahora reflexiona, la cantante dice: "Las chicas somos tan mágicas. Piel suave, labios rojos, tan besables. Difícil de resistir, tan tangible. Demasiado bueno para negarse. No es la gran cosa, es inocente".

En su momento, la canción había sido criticada por abordar un encuentro homosexual desde el cliché de que si es entre chicas, no sólo es sensual y divertido, sino que es un "desliz" que se puede cometer en una noche de excesos, como la industria cinematográfica (entre otras) se ha encargado de perpetuar durante décadas y décadas.