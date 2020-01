Encuesta: ¿Cuál es el hit de este verano? Votá tu canción favorita

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El verano está en marcha y, como todos los años, la escena musical se llena de candidatos que pelean por ganarse el puesto del hit de la temporada. Al igual que hace varios años, el reggaetón y la cumbia siguen siendo los géneros preferidos para las playlists que ofician de banda sonora para el calor, los días de playa y los asados entre amigos.



Al mirar las listas de éxitos de plataformas digitales como Spotify, se puede ver que son varios los temas de ese palo que están entre lo más escuchado de lo que va del verano. El claro ganador parece ser "Tusa", la pegadiza colaboración entre Karol G y Nicki Minaj. Desde que se publicó, en noviembre , se ubica en los primeros puestos del Top 50 Global de la plataforma, acumulando más de 3 millones de escuchas por día.



Pero además de "Tusa", el otro gran competidor es "Dance Monkey", de la australiana Tones and I. La canción, publicada en mayo, tiene 552 millones de reproducciones en YouTube y permitió que la cantante llegara a Estados Unidos para seguir expandiendo su hit.

Y, claro, al igual que todos los años Daddy Yankee compite por su puesto entre las canciones más pegadizas del verano. En esta ocasión, el puertorriqueño lanzó "Que Tire Pa'lante", una de las canciones ideales para la pista de baile. El tema incluye la participación de Natti Natasha, Bad Bunny, Anuel AA, Wisin, Lennox y Darrell. El otro clásico de los veranos es J Balvin, que este año hace sus apuestas con "RITMO", una colaboración con The Black Eyed Peas que se construye sobre un sample de "The Rhythm of the Night", de Corona.



En el plano de los ritmos locales, en la cumbia pop —que este año está ofreciendo menos hits potenciales que años anteriores— se encuentra "Picoteo", la colaboración entre Dame 5 y Agustín Casanova (con guiño a "Bronceado", de Marama, incluido).



En la redacción seleccionamos 13 posibles candidatos a ser el hit del verano, y ahora te invitamos a elegir cuál es tu preferido. El domingo 26 se conocerán los resultados y contaremos la historia de la canción ganadora en la tapa de la sección de espectáculos de El País.