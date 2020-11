Elvis Costello en edición de lujo de uno de sus primeros y mejores discos, "Armed Forces"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Aunque tiene una de las carreras más amplias, extensas y productivas de la historia del rock, hay quienes aún encontramos en los primeros discos de Elvis Costello lo mejor de esa trayectoria.

Es injusto, cierto, pero en la música, como en casi todo, hay cosas que no se pueden explicar. Por eso, la reedición en versión de luxe de Armed Forces, su tercer disco con The Atractions, es una buena manera de reencontrarse con un viejo amigo. Es cierto que esta edición de lujo tiene un montón de cosas para aquellos fanáticos a los que les gustan esos agregados y tienen recursos para comprar el paquete entero (que acá incluye un par de discos en vivo, algunos outtakes) pero el resto de los mortales podemos vivir con la versión original que acá está remasterizada.

Editado en 1979, el album es un tanto diferente al primer Costello, ampliando un poco el espectro musical y sacándolo de aquella urgencia de punk amable. Se incluyen clásicos como “Accidents Will Happen”, “Oliver’s Army”, “Sunday’s Best” y el siempre pertinente “(What’s So Funny ‘Bout) Peace, Love and Understanding” de Nick Lowe.