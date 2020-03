Elton John y amigos, cine nacional y un documental de HBO: cosas para la semana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nuevo programa desde casa

Estos tiempos de confinamiento han sido complejos para los canales uruguayos. También una oportunidad para probar nuevos formatos y estilos de hacer televisión. Mañana a las 21.30 La Tele estrena Quedate en casa, un programa que se emitirá de lunes a viernes y tendrá a Manuela da Silveira y Pablo Fabregat como conductores. Ellos se encargarán de conectar y charlar con distintos uruguayos, famosos, personas de la salud y ciudadanos comunes para saber cómo viven la cuarentena y se entretienen. Todo realizado desde la casa de cada persona y gracias al uso de las aplicaciones tecnológicas.



Una película uruguaya en TNU

En el pozo fue una de las sorpresas del cine uruguayo del año pasado: una película de género que, con pocos recursos y mucha imaginación, conseguía lo que se proponía. Eso era mantener la tensión durante una hora y media a partir de un cuarteto de muchachos que van a pasar la tarde a una cantera y todo desemboca en algo feo. Es que hay mentiras, infidelidades y rencores en la vuelta, que dejan en el aire una violencia latente que los directores Rafael y Bernardo Antonaccio saben cómo presentar. La película, que ganó premios en Gramado, se exhibe este martes a las 21.00 por TNU. Está muy buena.



Música para varias generaciones

A medida que pasan los días de cuarentena, siguen los recitales para ver en streaming. Esta tarde, Elton John encabezará un festival benéfico que se transmitirá primero en la cadena estadounidense Fox y luego estará disponible para ver de forma gratuita en las redes sociales.

Además de la participación del reciente ganador del Oscar a mejor canción original por “(I’m Gonna) Love Me Again”, la grilla incluye a Billie Eilish, Alicia Keys, Mariah Carey, Backstreet Boys, Billie Joe Armstrong y Tim McGraw.

Cada artista actuará desde su propia casa y funcionará como una manera de reemplazar la ya cancelada ceremonia de los clásicos iHeartRadio Music Awards. La recaudación será destinada a organizaciones estadounidenses que se encargarán de distribuir comida a familias carenciadas, ante la imposibilidad de acceder a comedores escolares por la pandemia de coronavirus.

Esta será una gran oportunidad para ver en vivo a músicos de distintas generaciones que se unen por una buena causa.

Un clásico reciente a Netflix

Es uno de los clásicos recientes que más se han fijado en los espectadores de cine y ahora llega a Netflix, que, a veces ofrece este tipo de oportunidades de repasar películas viejas. El miércoles se integra a la plataforma Forrest Gump, la película de Robert Zemeckis que en Uruguay se estrenó en octubre de 1994 y terminó ganando seis Oscar incluyendo mejor película, director y mejor actor para Tom Hanks. Es una especie de resumen de la historia de Estados Unidos a partir de un personaje que, como sin quererlo, fue parte de grandes eventos. Es una fantasía interesante, vistosa y bien contada.



Las fake news en documental de HBO

En tiempos de coronavirus y en los que la información es vital, HBO estrena el martes a las 22.00 Posverdad: desinformación y el costo de las Fake News, un documental de Andrew Rossi (que dirigió el entusiasmante Page One: Inside the New York Times) que examina precisamente eso: el fenómeno actual de las “noticias falsas” y cómo la desinformación y teorías conspirativas disimuladas en periodismo, impactan al ciudadano común de Estados Unidos. Lo hace a partir de sonados casos recientes de la política doméstica estadounidense pero el mensaje alcanza a todo el mundo.