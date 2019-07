Eli Almic: "Yo elijo ser más protagonista de un cambio, o por lo menos ponerle la voz"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este sábado a las 22.00, en Bluzz Live, Eli Almic da su show más importante del año, con banda completa y varios invitados: estarán Checha Rodríguez en saxo, y Lucía Ferreira, Viki Style y el rapero CHN haciendo lo suyo. Además, abre la argentina Kris Alaniz, y las anticipadas están en Redtickets.

El show servirá para, entre otras cosas, adelantar “Días así”, tema que irá en el disco que está componiendo; y para tocar “Ayuda”, su último single, sobre el acoso callejero, que cuenta con un estremecedor video de Barbarians Art, dirigido por el brasileño Pablo Riera y que tuvo como intención jugar con el cine, con una cámara secuencia que hace que el espectador viva la situación de la protagonista (la propia rapera, en este caso) muy de cerca.

“Ayuda”, composición ganadora del Premio Nacional de Música en la categoría Pop, Rock y Tendencias, es un reflejo fiel de la forma en la que la MC quiere usar su música, de la finalidad de su arte.

“Me interesa ir creciendo con mis canciones, tratar de dejar algo que sirva para algo. De repente no sirve, o sí”, dice en charla con El País. “A otras canciones no las veo tanto como un aporte, pero este es mi granito de arena, que siento que puede llegar a aportar”.

Eli Almic. Foto: Leonardo Mainé

—Este sábado vas a dar, en Bluzz Live, uno de tus shows más importantes, ¿no?



—Sí. Va de la mano del show que hicimos en la Balzo, solo que ahora tenemos un poco más de repertorio, estamos más fogueados en escenarios grandes, lo que creo que nos dio más seguridad entre nosotros, para animarnos a jugar. Así que vamos a jugar con algunas versiones y a traer canciones como “Si hacer vale”, que cierra Hace que exista y la hicimos en la presentación del disco, en 2016, y nunca más la tocamos. Para mí, es el toque más importante del año.

—Entre esos escenarios grandes, están los de los festivales. Estuviste en Montevideo Rock, en Montevideo Hip Hop, ahora en Barcelona en el marco del Primavera Sound y Primavera Pro. ¿Qué sacás de los festivales, en qué te desafía?



—Esto de con qué energía entrás, qué temas elegís, para qué público, a qué hora tocás. Es como que hacés una síntesis de tu música, pero según varios factores; no es lo mismo si tengo 20 minutos o 40, si toco con (el DJ) RC o con la banda, y así. Es un rebuen entrenamiento para hacer algo prolijo, porque vos tenés que enamorar al que no te conoce, y seguir enamorando al que sí gusta de lo que hacés.

—Montevideo Hip Hop fue donde elegiste mostrar un tema nuevo, “Ayuda”, y la recepción de la gente fue emocionante.



—Sí. Quedamos todos reemocionados y contentos por tener la posibilidad de tener un festival de esa magnitud en el Teatro de Verano, por ser parte de la escena de la música y no “el invitadito” que rapea una parte de un tema en el show de otro; y también porque se agotaron las entradas y había referentes del under, y los de una veta si querés más mediática. Estábamos todos, o la mayoría. Y ese toque estuvo increíble.

Eli Almic. Foto: Leonardo Mainé

"En Montevideo Hip Hop quedamos todos contentos por ser parte de la escena de la música y no 'el invitadito' que rapea una parte de un tema en el show de otro" Eli Almic Rapera

—Pero en ese contexto casi que festivo, la gente conectó con una canción a la que había que ponerle cabeza. ¿Eso es algo que tu rap ya está trayendo, que tus canciones obligan a una escucha atenta?



—Creo que hay gente que puede estar predispuesta a escuchar ese tipo de discurso, gente que busca eso y le gusta que exista, porque puede vincularse, reflexionar. Y creo que a la gente no le sorprendería para mal que yo hable de eso, y de alguna manera puede que sea esperable, en el entendido de que yo he hecho un proceso como persona, estoy creciendo, estoy formando opinión en algunas cosas, decidiendo qué discurso quiero tener, de qué lado ponerme. No creo mucho en la neutralidad del discurso, porque esa neutralidad también dice, y yo elijo ser más protagonista de un cambio, o por lo menos ponerle la voz. Y como el tema del acoso está arriba de la mesa, y está la canción “Brujas” como antecedente, hay un caldo de cultivo como para que la gente que escucha “Ayuda” se cope. Creo que tiene que ver con el momento, con que las mujeres estamos siendo protagonistas de un cambio, y si hay una canción que puede acompañar eso, sí, te representa. Cuando estás ahí arriba, a veces no te da tiempo para pensar, porque es muy adrenalínico y termina y te vas. Pero recuerdo que agitaron pila y me quedé recontenta. Pasó también cuando salió el tema con el video.

—¿Te fue “fácil”, fluido, escribir esa letra y protagonizar ese video?



—Salió. Lo que es duro es vivir algo, cuando te sigue un tipo, no sé; después, escribir es evocar algo, juntar las palabras necesarias para que me cierre lo que quiero decir. No me ha pasado que la emoción al respecto de lo que estoy diciendo, me complique a la hora de escribir. Al revés, es algo que sale medio como un arrebato. A veces no me sale; de hecho con el beat que usé para “Ayuda”, no me salió nada la primera vez.

Eli Almic. Foto: Leonardo Mainé

—¿Cuál es la reacción que tiene esta línea de trabajo tuya entre tus colegas hombres? ¿Se entiende el mensaje que querés dar, en una escena que, hasta hace nada, era muy masculina, como buena parte de la música uruguaya?



—Yo no creo que ninguno de los pibes machistas se lo tomen personal. Y creo que hay muy pocos pibes que se están revisando. Esa es mi opinión. Creo que va a ir cambiando, que es un proceso difícil porque tiene que ver con preguntarte: “¿Cómo actúo yo? ¿He denigrado a alguna mina?” Entonces no es muy cómodo entrar en esos lugares de uno. A mí, en general, me han felicitado un montón por el video, pero a veces me pregunto si esa felicitación tiene que ver con que realmente te llegó lo que dije, o con que te gusta que hable de eso porque hay un montón de pibas que me pueden seguir. Realmente a veces me queda la duda, y me embola un poco. Me encantaría que si me felicitás, es porque te gustó, te llegó, y porque te parece que es momento de hablar de eso. Y no porque me estoy abriendo un mercado feminista y hay pila de público ahí. Me han llegado comentarios muy sinceros, y otros que siento que van por el lado de la estrategia. Y yo no concibo la creación desde ese lugar, para nada. Sí es verdad que en el feminismo hay un público, que puede que se identifique conmigo como yo me identifico con el feminismo. Para mí, en el rap, hay una resistencia bastante grande, desde los hombres, a revisarse.

"Para mí, en el rap, hay una resistencia bastante grande, desde los hombres, a revisarse" Eli Almic Rapera

—De las personas que te hacen devoluciones, que te agradecen, te escriben en las redes, ¿qué porcentaje son hombres?



—Son más mujeres. Justamente cuando salió “Ayuda”, me sorprendió la cantidad de hombres que me comentaron el video de YouTube, de cantidad de países de América Latina, felicitándome. Entiendo por qué me pueden llegar a seguir más mujeres, por esta cosa de la empatía, porque estamos juntas en esto, pero cada vez más se acercan hombres, o géneros disidentes, fluidos, gente que se está buscando. Y para mí eso es superrico. Hay hombres para los cuales yo puedo llegar a tener una manera muy “agresiva” y pueden decir “feminazi”, ni idea. Pero hay otros que pueden coparse más y decir: “Sí, acompaño esto”.