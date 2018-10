Ed Sheeran tocará en Montevideo en febrero

Se confirmó la llegada de Ed Sheeran a Uruguay: estará el 20 de febrero de 2019 en el Estadio Centenario, en la Tribuna Olímpica. La productora local AM, que realiza el evento, dio la noticia en sus redes sociales; su presentación es parte del tramo latinoamericano y final de su gira Divide, el tour más taquillero de la actualidad.

Habrá un preventa para clientes del Banco Santander durante 72 horas desde el lunes 29 al miércoles 31 de octubre, a través de Red UTS. La venta general de entradas será, a través del mismo servicio, a partir del jueves 1º de noviembre.

Los precios van desde 2.070 a 8.050 pesos.

Todas las estadísticas, de hecho, colocan a Sheeran, un británico de 27 años, como el artista más importante de la actualidad. Según cifras oficiales, esta gira Divide, en 2018 lleva más de 4.400.000 tickets, lo que hizo una recaudación de más de 384.000.000 de dólares. Divide, el disco, lleva vendidos más de 15.000.000 de copias y fue el disco más vendido de 2017.

Además, tiene 26,5 millones de seguidores en Instagram y 19,6 millones en Twitter y muchos de sus videos en YouTube rondan los mil millones de visionados. Su música es una combinación de folk, soul y ritmos modernos que apela a diferentes públicos.

El tramo latinoamericano de Divide incluye dos conciertos en Brasil (en Sao Paulo y en Porto Alegre), el de Uruguay y uno en Buenos Aires. En el show está solo Sheeran con su guitarra repasando todas sus canciones, acompañados de un show de luces, imágenes y sonido que ha recibido elogios por su enorme despliegue. La producción llegará a Uruguay en 16 semirremolques.

La setlist del show incluye 18 canciones y no falta ningún éxito. Empieza con "Castle on the Hill" y termina con "You Need Me, I Don't Need You". Entre ellas están, entre otras, "Thinking Out Loud", "Perfect", "Shape of You" y "Galway Girl". No falta ninguna de las que tiene estar.