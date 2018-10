By Belen Fourment

Es una de las sensaciones pop del momento, tiene 27 años y una cantidad de premios y marcas importantes

"Shape of you", Ed Sheeran "Shape of you", Ed Sheeran

Ed Sheeran - Thinking Out Loud [Official Video] Ed Sheeran - Thinking Out Loud [Official Video]

Rey en Spotify y extra en "Game of Thrones": ¿quién es Ed Sheeran, que viene a Uruguay?