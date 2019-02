Ed Sheeran, el artista más taquillero de las últimas tres décadas, canta este miércoles en el Estadio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El anuncio oficial de su visita se hizo el 24 de octubre, y un mes después, las entradas ya estaban agotadas, una prueba de que Uruguay acompaña el entusiasmo que genera un artista de moda. Ahora, quedan unas 72 horas para que las 20.000 personas que liquidaron las localidades de la Tribuna Olímpica, se encuentren frente a frente con Ed Sheeran para corear, al unísono, sus canciones.

Sheeran abrió el miércoles la pata sudamericana de Divide Tour, con el primero de dos conciertos en San Pablo. Hoy se presenta en Porto Alegre y de ahí viene para Montevideo, donde actuará por primera vez este miércoles a las 21.00, en el Estadio Centenario. Antes que salga a la escena (dicen que es puntualísimo) actuarán Meri Deal en el estreno de su faceta solista, y el británico Passenger, que acompaña al pelirrojo en su recorrido, a las 19.00 y 19.45 respectivamente. Hay un mínimo remanente de entradas en venta, que Red UTS habilitó en los últimos días.

Telonera Meri Deal, la uruguaya elegida para la apertura La cantante de la banda de cumbia pop (y ahora ritmos urbanos) #TocoParaVos, Meri Deal, fue la elegida para abrir la actividad en vivo este miércoles. La uruguaya saldrá a escena a las 19.00 y será la telonera local de un concierto que, luego, tendrá como número internacional a Passenger, cantautor colega de Sheeran que lo acompaña en su gira regional. La producción local le envió a la producción de Sheeran una serie de opciones musicales, todas con el pop como factor en común, de las que saldría un elegido para la apertura de su concierto. Y finalmente la seleccionada fue Deal, que en el Estadio Centenario, ante los que lleguen más temprano, dará el puntapié inicial de su carrera en solitario.



“Me gusta mucho componer, pero como mi foco está en la banda nunca los canté. Estas canciones son muy distintas a lo que hago con #TocoParaVos y se me generaron ganas de empezar a mostrarlas. Algunas son con guitarra y voz, y otras con banda”, contó Meri Deal a El País tras haber sido seleccionada para esta presentación. La chica explicó que tuvo la necesidad de mostrar estos temas suyos, más personales, pero aclaró que eso no implica que no vaya a seguir trabajando con #TocoParaVos. De hecho, la banda lanzó su último tema hace un mes: se llama “Mi ilusión”, es una balada acústica que hace referencia a otros temas del grupo, y ronda las 200.000 reproducciones en YouTube.

En San Pablo, esta semana, el cantautor cautivó a unas 41.000 personas por noche, con un show que, según la crónica de Globo, fue prácticamente el mismo que mostró en 2017 tanto en repertorio como en arreglos. Con una apuesta fuerte al romance y al baile, el solista más relevante de la música pop actual defendió el concierto con su formato habitual de guitarra, loopera y voz.

Porque uno de los rasgos distintivos de Ed Sheeran es que toca solo. Lejos de acompañarse de una banda de virtuosos o de un cuerpo de baile, el muchacho de 27 años prefiere pararse sin compañía aún en escenarios gigantes. Alterna guitarras y completa las canciones grabando en vivo riffs que sirven como base, algunos sonidos percusivos, coros y más. Para la audiencia que lo sigue, predominantemente joven, el recurso es novedoso, y además garantiza que sus canciones de singer/songwriter se mantengan fieles a su esencia.

El repertorio que viene presentando en América del Sur incluye dos tercios de las canciones del disco Divide, de 2017, entre los que están hits como “Shape of You” y “Perfect”, canción que en San Pablo sirvió para contextualizar una propuesta de casamiento entre el público. No fue la única de la noche del 14, que coincidía con el festejo de San Valentín: la otra ocurrió con “Thinking Out Loud”, la canción más conocida de Sheeran.

En el setlist figuran, entre otras, “Give Me Love”, “I See Fire” o “Photograph”, hits de discos anteriores, y la casi rapeada “You Need Me, I Don’t Need You”, que garantiza un final enérgico que, es de esperar, dejará a su público satisfecho. Ese será el remate de un show que rondará la veintena de temas, lo suficiente como para que Sheeran pueda demostrar su talento, y su carisma de chico bueno y sencillo.

El cantautor seguirá su tour por Argentina (el show en Buenos Aires es el 23) y un mes más tarde emprenderá una recorrida por África; después sigue por Asia y Europa. Con Divide Tour, el músico dio, en 2018, 94 conciertos repartidos en 53 ciudades; vendió unas 4.860.482 entradas y recaudó alrededor de 432 millones de dólares, según consultoras especializadas. Esos números lo convirtieron en el artista más taquillero de los últimos 30 años, tal como reveló la publicación Pollstar.

A fin de año, el nombre del pelirrojo también apareció en otras listas para reflejar su relevancia y peso comercial en la música actual. Aunque es de 2017, Divide fue el cuarto disco más vendido del año pasado a nivel mundial, con 3.982 millones de copias colocadas. Sólo lo superaron la banda sonora de El gran Showman, y lo último de Drake y de Post Malone.

Además, fue el tercer artista musical mejor pago de 2018 según la clasificación de Forbes, con un total de 110 millones de dólares de ingresos, poco menos que lo conseguido por dos bandas de larga data, U2 y Coldplay. Y estuvo entre lo más escuchado de la plataforma Spotify.

Por si no le queda claro: Ed Sheeran es muy pero muy popular, y además es talentoso, de esos de los que nadie parece tener nada malo para decir. Viene a Uruguay en su mejor momento, un dato nada menor, y hay que estar atento porque es probable que se lo cruce por la calle. En Brasil, por ejemplo, salió a comprar unas guitarras y alborotó a montones de fanáticos.

Detalles Infraestructura y visuales

En cuanto a exigencias y dimensiones, el show de Ed Sheeran es similar al que dieron los Rolling Stones en febrero de 2016, organizado por la misma productora local, AM. Además de siete oficinas solicitadas a distribuirse entre las áreas que viajan con él (una para su manager, otra para el manager del tour, para prensa, seguridad, producción, técnica y personal de escenario), las solicitudes hechas en cuanto a los camarines y catering no requieren de mayores complicaciones. Se hace hincapié, por ejemplo, en que las duchas tengan siempre agua caliente, y entre otras cosas se piden 100 toallas de baño por día, y 24 toallas negras de mano para el show.

La producción del artista viaja con sus luces y pantallas por toda la gira, mientras que para el concierto de Montevideo, tanto el sonido como el escenario llegarán desde Argentina. En total, una treintena de camiones moverán todo lo necesario para el espectáculo más grande de los anunciados para este año en Uruguay, hasta ahora. El montaje de lo que depende de la logística uruguaya ya comenzó, mientras que lo que llega con Sheeran se instalará en estos días.

La puesta en escena del Divide Tour tiene detrás a Jeremy Lloyd, diseñador técnico y de producción del espectáculo que trajo Roger Waters a Montevideo en noviembre pasado. Él es uno de los responsables de lo que se verá sobre la Olímpica: un escenario principal de casi 20 metros de ancho, que tiene detrás una estructura led, en forma de copa, de más de 16 metros de alto; y dos pantallas gigantes verticales a los costados. El efecto curvo que se logra es una de las características más vistosas de este megadespliegue, del que esta semana se hablará bastante.

Repaso Los tres discos de estudio de Ed Sheeran

2011 + (Plus) El disco debut de Ed Sheeran es de 2011 y es el primer material de larga duración que editó tras cinco EPs, que ya habían tenido una buena recepción. Las canciones “The A Team” y “You Need Me, I Don’t Need You” se posicionaron rápidamente en las listas británicas, donde el disco se vendió muy bien y fue considerado por la crítica. De ahí en más, todo fue expansión para el cantautor, que se convirtió en estrella mundial.

2014 x (Multiply) Tres años después llegó su disco consagratorio. Fue un éxito internacional de ventas y fue elogiado por la prensa especializada, que se dejó cautivar por el talento artesanal del cantautor, a la hora de escribir canciones de amor. En la lista de 12 temas figuran su megahit “Thinking Out Loud”, ganador del Grammy a canción del año en 2016, y “Photograph”. Son caballitos de batalla de su repertorio.