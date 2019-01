Dylan y Scorsese otra vez juntos y ahora en un documental para Netflix

Martin Scorsese se ha convertido, entre otras cosas, en el cronista cinematográfico del rock de su generación. Ha hecho documentales sobre Bob Dylan (No Direction Home), George Harrison (Living in the Material World), los Rolling Stones (Shine a Light) y el blues (Feel Like Going Home). Dirigió uno de los grandes recitales trasladados al cine (El último rock sobre The Band) y fue asistente de dirección de la película que registró el festival de Woodstock. Además sus películas (desde Calles salvajes, en adelante) suelen tener bandas de sonido rockeros interesantes. Y hasta produjo una serie sobre el negocio de la música en la década de 1970 con Mick Jagger como socio, Vinyl.

Con todos esos antecedentes, no es de extrañar que vuelva al género con Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese que estrenará este año a través de Netflix.

El documental, que no tiene fecha concreta de estreno, contará con la participación del músico estadounidense y premio Nobel de Literatura, quien es entrevistado para la ocasión. Según las fuentes consultadas por Variety, el medio que dio a conocer la noticia, Joan Baez, Bob Neuwirth, Roger McGuinn, T Bone Burnett, Ramblin’ Jack Elliott, Ronee Blakley, Mick Ronson, Scarlet Rivera, Allen Ginsberg, Sam Shepard, Joni Mitchell, Ringo Starr, Patti Smith, Bette Midler, Kinky Friedman, Dennis Hopper y Phil Ochs aparecen en momentos del documental que intentará sintonizar con el espíritu de época, el momento artístico de Dylan y ofrecerá varios fragmentos de los conciertos.También incluiría algunas escenas de Renaldo and Clara, película maldita dirigida por Dylan que solo tuvo un fugaz y fallido estreno en 1978.

Vea a Bob Dylan cantando a "Hard Rain Gonna Fall" del Rolling Thunder Revue

La gira Rolling Thunder Revue se realizó entre octubre de 1975 y mayo de 1976 y fue un resurgimiento de la carrera de Dylan. Incluyó un medio centenar de shows en Estados Unidos y Canadá. Algunas actuaciones de esa gira fueron recogidas The Bootleg Series Vol. 5: Bob Dylan Live 1975, The Rolling Thunder Revue, editado en 2010. Antes era un preciado tesoro para los buscadores de discos piratas.

El proyecto del documental es un viejo proyecto tanto de Dylan como de Scorsese. El premio Nobel no suele dar muchas entrevistas y cuando lo hace no suele repasar su carrera por lo que, si aparece en el documental, podrá convertirse en un documento de primera mano de esa etapa de su carrera. En No Direction Home, aparecía Dylan hablando a cámara, todo un acontecimiento.

Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese, es el segundo proyecto para Netflix, que el ganador del Princesa de Asturias anuncia para este año.

También sin fecha de estreno, Scorsese presentará a través de la plataforma, The Irishman, en la que se reune con viejos compinches (Robert De Niro, Joe Pesci, Harvey Keitel) y suma uno nuevo (Al Pacino). Cuenta la historia del posible vínculo de la mafia en la desaparición de Jimmy Hoffa (que será interpretado por Pacino), el poderoso sindicalista estadounidense.

Scorsese (quien ganó un Oscar por Los Infiltrados en 2006) tiene otros tres proyectos en la vuelta. Los más avanzados son una película de la que se sabe poco con Sharon Stone y Meryl Streep y Killers of the Flower Moon sobre la investigación de J. Edgard Hoover de un crimen en una tribu estadounidense y en la que trabaja Leonardo Di Caprio. También se anunciauna biografía de Theodore Roosevelt con Di Caprio, otra vez, en el protagónico.