Una dulce voz que acompañará a un maestro

Habla pausado, dice que no le gusta viajar en avión y tiene una preciosa voz que dan ganas de seguir escuchándola por horas. Se define como melancólica y cuenta que le gustan las historias de amor con finales felices.



Ligia Piro, quien se presenta mañana a las 21.00 como artista invitada del espectáculo que Julio Frade realizará en el Auditorio Nacional (entradas en Tickantel y boletería desde 600 pesos), acompañado por el maestro Raúl Jaurena, sabe que siempre estará asociada a la fama de sus padres, la cantante Susana Rinaldi y el bandoneonista Osvaldo Piro. “Ser la hija de siempre estuvo y va a estar. Lo que pasa es que cuando empezas tiene un peso que hoy no lo tiene”, dice Ligia Piro a El País.



Una artista que lleva casi dos décadas en los escenarios, como cantante y actriz. Recuerda que en sus comienzos salía “del teatro, corría por Calle Corrientes repasando las letras, me cambiaba y empezaba a cantar. Durante un tiempo largo fue así, pero fueron tiempos de aprendizaje que los recuerdo hoy cada vez que subo al escenario”, dice.



Ligia Piro: "Es emocionante subir a un escenario con alguien que sabe tanto", en referencia a Julio Frade. Foto: Fernando Ponzetto

Piro cuenta que también le gusta ir al supermercado a hacer las compras, pero lo hace con sus tiempos, los que “a veces son lentos. También disfruto mucho de estar en mi casa, que es por ahí lo que menos hago”, dice esta cantante que también medita y espera asistir a algún retiro. “Irme dos días incomunicada, estoy deseando que llegue ese momento, que nadie me pueda llamar por teléfono para preguntarme cualquier cosa de la casa”, dice, también reconoce que es muy presente con sus hijos: “así que todo pasa por mí y los acompaño en todo”.



Seguramente esa personalidad y disposición para estar con sus hijos, se debe a que cuando era chica sus padres no estaban presentes. “Porque mis viejos eran separados, era otra época, mi vieja trabajó mucho en el extranjero y no tanto en Argentina, así que eran épocas de mucho viaje, y mi hermano y yo estábamos mucho con mi abuela y mis tíos”, agrega. Por eso, ella quiere que sus hijos reciban esa presencia suya. “A veces eso tiene su costo y me vuelvo loca con otras cosas de mi profesión, pero hago terapia y ordeno mis pensamientos”, señala.



Ligia Piro interpretando "Barro tal vez"

La visita que realizará mañana no será la primera que Ligia Piro haga a nuestro país, ya que desde 2014 ha venido en distintas ocasiones y a distintos escenarios. Acompañó, junto a varios artistas a Malena Muyala en el Teatro Solís y, también con Muyala, pero en formato dúo se presentó en la Sala Zitarrosa.



Como muchos de nosotros, Piro conoció a Julio Frade de mirarlo en la televisión. Además, “Espalter y Almada habían trabajado con mis padres en Magoya, un boliche que habían puesto en los 70 en Mar del Plata, entonces ellos iban a hacer temporada y había una conexión de los ancestros muy grande”, aunque la conexión con Frade llegó por un amigo en común.



El guitarrista Ricardo Lew, amigo de Frade fue la conexión entre estos artistas. Llamala, le dijo Lew a Frade “y ahí comenzó una charla por teléfono y después por mail. Me preguntó qué temas quería, propuso algo de jazz, y él conoce muchísimo, es un libro abierto de todos los géneros musicales”, asegura Piro quien agrega que es “emocionante subir a un escenario con alguien que sabe tanto. Todo eso es muy nutritivo para uno como artista, más allá del anecdotario que Julio tiene, es información que a mí me hace bien. Así que es toda una experiencia nueva”.