Dua Lipa regresó con "Don't Start Now": entre el disco, Daft Punk y el empoderamiento

Dua Lipa debutó en 2017 con un disco que incluía unos hits gigantes, y después de aquella brisa fresca con la que parecía venir a renovar el sonido pop, se esperaba con expectativa su nueva música. El asunto es que su flamante canción “Don’t Start Now”, posiblemente por ese entusiasmo previo, deja gusto a poco, deja esa sensación de “más de lo mismo”.

Pegadizo, bailable y sin defectos, como mucho del pop actual, el tema es como el resultado de un viaje de Katy Perry y Daft Punk al sonido disco de los setenta, con unos bajos que desparraman groove pero suenan a algo que ya escuchamos, igual que la estructura y las dinámicas de la canción. En la línea de sus hits “New Rules” y “IDGAF”, la letra le aporta al relato de la popstar de exorcizar relaciones tóxicas, superarlas y empoderarse.

“No aparezcas, no salgas; no empieces a preocuparte por mí ahora. Alejate, sabés cómo”, dice un estribillo que aunque ahora no cause mayor impacto, estaremos bailando en el verano. El pop radial es así.