Drexler está en Uruguay y anunció la fecha de su próximo concierto en Montevideo

El cantante Jorge Drexler llegó a Uruguay tras ganar tres premios Grammy y este martes otorgó una conferencia de prensa en la sede de Agadu para hablar sobre sus próximos proyectos.



El músico adelantó que vino al país para grabar con No Te Va Gustar así como para pasar Navidad y Fin de Año. Además anunció que va a tocar en el Auditorio del Sodre el 29 de mayo, en el marco de su gira Silente.



En la conferencia Drexler confesó que durante la elaboración de dos discos estuvo en la búsqueda de un letrista que lo ayudara a alivianar el duro trabajo que implica escribir canciones.



El cantautor aseguró el reguetón no es su enemigo. “La identidad musical de cada uno es como la identidad sexual: uno no puede forzarla, uno es lo que es”, afirmó.



Por otra parte Drexler hizo énfasis en sus raíces uruguayas y enumeró diversos aspectos que lo hacen así, incluyendo la melancolía y las influencias de Eduardo Mateo y Jaime Ross, entre otros.