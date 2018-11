Drexler, Rada y más músicos eligen su canción favorita de Fernando Cabrera, un ciudadano ilustre

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

Fernando Cabrera, uno de los artistas más importantes de la música uruguaya, será reconocido hoy como Ciudadano Ilustre de la ciudad de Montevideo. Al igual que Jaime Roos y Mario Benedetti, una parte importante de su obra se ambienta en las calles de la capital, describiendo la idiosincrasia de la ciudad y de los montevideanos.

Así, el reconocimiento es más que merecido. Canciones como "Tablado de Colombes" (de su primer grupo, MonTRESvideo), "Paso Molino", "Autoblues", "106", "El viento en la cara", "El tiempo está después", "Paso Molino", "El vagón dormido", "Fotoestudio", "Generación" y un largo etcétera, presentan postales montevideanas desde una mirada poética que, tanto como la música que las acompañan, son personales y únicas.

Además, a lo largo de más de 35 años de trayectoria, Cabrera ha grabado temas esenciales del cancionero uruguayo que han sido versionados en numerosas ocasiones (desde las grandes bandas de rock hasta los coros de niños de escuelas), como "La casa de al lado", "Te abracé en la noche" y "Por ejemplo", entre otras.

Antes de que Cabrera sea declarado Ciudadano Ilustre, en la sala Delmira Agustini del Teatro Solís, 10 músicos contaron a Tv Show cuál es su canción preferida del cantautor.

Jorge Drexler

"'El tiempo está después' la he versionado mucho, porque es de mis canciones favoritas del mundo. Pero me quedo con 'Al mismo tiempo', que es la primera que saqué de él en la guitarra. (Canta: "Al mismo tiempo que me pone una cadena, ahuyenta miedos que trancan mi libertad"). Esa la oí tantas veces en Amarcord, en esos lugares en la época en que estaba en Facultad, que la tengo muy asociada a mi vida".

"Al mismo tiempo", en la versión de Fernando Cabrera y Eduardo Mateo

Mauricio Ubal

"Me resulta muy difícil elegir una canción dentro de su riquísima producción. Forzado a escoger, tomaría 'La casa de al lado'. Para mí es una de sus obras cumbres, una suerte de resumen complejo y a la vez sencillo sobre el asunto del tiempo, la finitud, la fragilidad de lo vital y nuestra eterna persecución por permanecer, por entender lo inexplicable e inasible.

Musicalmente es como dejarse llevar por la corriente del medio del río, viendo pasar las cosas en la orilla, la vida y los momentos. Esas notas descendentes que sostienen la melodía y que van rodando, navegando, transportando la voz, son envolventes e hipnóticas. Es toda una canción desesperada de amor con cierto aire discepoliano, dentro de un disco (Fines) con muchas referencias y raíces tangueras".

"La casa de al lado", incluida en el disco "Fines"

Edú "Pitufo" Lombardo

"Con Fernando nos une una linda amistad de muchos años, y he tenido la suerte de compartir escenario con él en diferentes décadas. Aunque tiene tantas canciones hermosas, voy a nombrar 'El tiempo está después', una de las canciones más hermosas de la música uruguaya.

Ese tema me parece fascinante, al igual que 'La casa de al lado'. Fernando tiene una cosa mágica de sugerir en sus letras al igual que cuando está tocando: cada vez hace menos notas, pero cada vez hace más música. Sus canciones tienen poesía e imagen. Es uno de los grandes creadores de este país y por suerte se lo está reconociendo".

"El tiempo está después" - Fernando Cabrera

Estela Magnone

"Me resulta bastante difícil elegir mi canción preferida de Fernando, porque tiene una vastísima producción de bellas canciones. Pero de tener que elegir mencionaré dos. La primera es 'Te abracé en la noche', que tiene una letra desgarradora y una melodía clara. Es una de las canciones más tristes que conozco. La segunda es 'Medianoche', una preciosa zamba que hacíamos con Laura Canoura en su show hace años. Ella grabó ese tema en el disco Puedes oírme, de 1991, y Fernando la grabó ahora en 432. Es una veta folclórica que le queda muy bien".

"Te abracé en la noche" , de Fernando Cabrera

Ruben Rada

"Cabrera es nuestro Silvio Rodríguez, nuestro Pablo Milanés y nuestro Chico Buarque. Escribe de una manera increíble, así que me da mucha alegría que reciba este premio. Él está en el rubro de Eduardo Mateo, El Príncipe, Jaime Roos y Mandrake Wolf; compositores bien uruguayos que ojalá no falten nunca. Es un premio muy merecido, aunque llega tarde.

Mi canción favorita es 'La casa de al lado'. Me gusta por la música, la letra y la emoción. El tipo tiene una calidad, una paciencia y un vuelo increíble al momento de escribir. Además escuché versiones de muchos artistas, entre ellos La Celeste —donde tocaban Urbano Moraes, los hermanos Ibarburu y y Gustavo Montemurro—, que tenía un solo increíble de Nico Ibarburu. Esa una canción tremenda y ya es parte del Uruguay. Le mando un abrazo grande y ojalá haya Cabrera por mucho tiempo".

La versión de La Celeste de "La casa de al lado"

Florencia Núñez

"Más allá de lo simbólico del reconocimiento, Montevideo y Cabrera son dos entidades imposibles de separar. La ciudad ha tenido mucho que ver en sus canciones: se podría trazar un mapa que muestre dónde están ubicadas sus canciones o dónde las imaginamos. Cabrera fue una de las primeras personas que me dio ganas de componer y lo conocí gracias a un compilado de canciones uruguayas e internacionales.

Mi canción preferida es 'Agua'. Después conocí que hubo otra versión con otra música. Es una canción preciosa por cómo se puede personificar a algo poniéndolo en tantas situaciones. La frase 'Agua que plancha tu pelo, el mejor encordado que tocó mi mano', logra un cierre hermoso. Como compositora y como amante de la música, es un gustazo que se le dé este reconocimiento. ¿Hay algo más montevideano que Cabrera?".

"Agua", de Fernando Cabrera

Christian Cary

"Creo que Fernando tiene tantas y tan buenas canciones que se me hace muy difícil elegir solo una. Es un artista maravilloso que tiene nuestro país. Destacaría sus letras, melodías, la forma de acompañarse con su guitarra y la emoción que ha logrado en sus interpretaciones.

Mi canción preferida es 'La casa de al lado', y luego de versionarla con La Triple Nelson, se fue transformando en una especie de hit, no siendo una de las canciones típicas para serlo. Tiene una letra larga, que no se repite, un estribillo largo que tampoco se repite, pero así y todo nuestro público la hizo suya y hoy día es una de las más cantadas en nuestros shows. Estoy siempre agradecido con Fernando por resistir, y también estoy muy contento por este reconocimiento que se le da".

Christian Cary hace "La casa de al lado"

Loli Molina

"Es muy difícil elegir una canción favorita de Fernando, porque cada una es muy fuerte y muy especial en su color y su manera. Pero si tuviera que elegir una, sería 'Puerta de los dos'. Hay algo que está presente en todas sus canciones: esa simpleza y esa cosa cíclica en la armonía y en la repetición de las partes, donde muchas veces solo cambia la letra. Eso las hace superpoderosas.

Con muy poco se puede hacer un montón, y 'Puerta de los dos' tiene una sola forma que se repite, solo se alternan las estrofas. “Cuánta tinta, canto sádico / Nadie dijo: ‘bajate acá’ / Cuánto viaje y mostrador, desconocí mi documento / Esa tarjeta de humo, con solo uno de los dos”. Esa imagen de desconocer el documento, esa tarjeta que no significa nada y no me representa si en la foto estoy solo... Lo digo y se me pone la piel de gallina. Siento que está a la altura de las grandes poesías, como hace Spinetta en 'Ludmila', que dice: “Veo tus ojos y veo el ancho mar”.

Esas instancias declaratorias me dan una sensación muy inmensa. En este caso, la canción de Fer siempre me emocionó mucho y me encanta cantarla. Es una de esas canciones eternas".

"Puerta de los dos"

Rubén Olivera

"Fernando tiene tantas buenas canciones con múltiples lecturas, que es difícil elegir solo una. Cuando me viene una a la cabeza, enseguida llega otra y la descarta. Una que se me ocurre es 'Dulzura distante', porque al dar clases la uso como un ejemplo de un clima, no tímbrico, pero sí melódico y rítmico, que hace referencia a géneros criollos, como el tango. También pienso en 'La garra del corazón', que es un ritmo que lo músicos llaman 'toco' y lo usaban Eduardo Mateo y El Kinto. La canción tiene una llevada tanguera en la guitarra rítmica.

Pero, por lo despojado, me quedo con 'Una hermana muy hermosa'. Y si hablamos de múltiples lecturas, casi toda la gente relacionada a los derechos humanos —de la parte de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos— la tiene muy presente. Es una canción, que más allá de que nombre al desaparecido, la leen en clave de la sociedad que un familiar que ha vivido esa experiencia. Tiene la emotividad que la lleva a distintos lados, que la hace muy fuerte y muy potente".

Fernando Cabrera y "Una hermana muy hermosa"

Papina De Palma

"Lo que me gusta cuando me gusta una canción, cualquiera, es la empatía. Como si mis preferencias estéticas se me enredaran en el corazón y le hablaran al artista alojado en el reproductor, o en el escenario: 'Yo entiendo de qué hablás, estuve ahí. Lloré la misma pena, gocé la misma gloria'.

Muchas veces es una comprensión de mentira, un malentendido tierno, pero me hace sentir tan bien encontrarme con los artistas que amo en sus historias. Seguro hay algo de soberbio en esto de esperar que los que me gustan sientan parecido a como siento yo, pero en este caso, y ante la posibilidad de celebrar a Fernando Cabrera eligiendo una canción preferida, no me da miedo haber malinterpretado esta, 'Te dejé hacer', que es la que más cerca suyo me hace sentir.

Yo también me reciclé en papeles, y vi a alguien derramar lo más dulce que tenía, y gocé al obedecer, como siguiéndole la cabeza a un ser amado que me salvó del ensimismamiento de mi rutina solitaria. Qué palabras más justas las de esta canción, qué fotos más hermosas, que lugares tan familiares. La austeridad de la instrumentación deja casi toda la atención disponible para la poesía. ¿Cómo no voy a amar ese minuto cuarenta, si me acerca así a uno de mis favoritos en el mundo?".