Drexler estrenó el videoclip de "Asilo", su tema con Mon Laferte

"La canción es un pedido de asilo sentimental en forma de ranchera. La grabé con la maravillosa Mon Laferte en una toma entera y lo que ustedes ven en el video es tal y como fue grabada: una guitarra eléctrica y dos voces en vivo. Fue una experiencia de una intensidad realmente enorme. Espero que eso se note en este registro audiovisual", dice Jorge Drexler para presentar el videoclip de "Asilo", el más reciente visual de su disco Salvavidas de hielo, nominado a los últimos Grammy.

La cantante chilena radicada en México, fue una de las invitadas que tuvo el álbum del uruguayo, del que también participaron las cantantes Julieta Venegas y Natalia Lafourcade, ambas mexicanas.

Drexler y Laferte no se conocían personalmente, pero un vínculo de admiración mutua los llevó a encontrarse.

Todo empezó cuando el uruguayo descubrió la obra de su colega —que ha tenido un notorio ascenso en los últimos años— a partir de que ella citara para una canción propia, un tema de Drexler.

"Yo soy superfan, me sé todas las canciones y me ha inspirado un montón con su música, entonces en La trenza, yo cito una canción de él, en "Primaveral". La canción dice que estamos haciendo el amor y "escuchamos mirando al techo esa canción que habla de si esto será real, que habla de si esto es una locura, que habla que tú ya colgaste tu armadura en mi portal", de su canción "Fusión". Y los fans empezaron a mandarle a Drexler la canción por Twitter, y de pronto me llega un mensaje directo de él y me pone: "Qué bonita tu canción, es hermosa. Muchas gracias por citarme". Y empezamos a hablar por Twitter y de la nada me dice que iba a ir a México a grabar el disco, que tenía una canción y quería grabar conmigo. Fui, grabamos al mismo tiempo y fue hermoso, es una persona hermosa", había contado Mon Laferte a El País hace un tiempo.