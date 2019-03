Tras el documental, ¿qué pasa con la presencia de Michael Jackson en las radios uruguayas?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El documental Leaving Neverland, que emitió HBO la semana pasada (y se encuentra en HBOGo) no dejó a nadie indiferente. Allí, Wade Robson y James Safechuck, quienes eran niños cuando conocieron al rey del pop, daban testimonio de los distintos abusos que vivieron en esos años junto a quien consideraban su ídolo.

A nivel internacional, la cadena Fox anunció que retirará un episodio de Los Simpson, donde Michael Jackson prestaba su voz a un personaje.

También, a raíz del documental, un grupo de seguidores uruguayos del cantante organizó una manifestación a través de Facebook que se realizará el domingo, desde las 10.00 a las 17.30, frente a la Intendencia de Montevideo, para defender su inocencia.

En paralelo, el documental generó distintas opiniones en los musicalizadores de las radios FM locales. Mientras muchos de los consultados afirmaron que seguirán pasando las canciones del artista pop, Fernando Pereira de Océano FM dijo que no musicalizará más con Jackson.

Jackson Dónde se seguirá escuchando

Desde la producción de Radio Cero anunciaron que van a seguir pasando la misma cantidad de canciones de Michael Jackson como hasta ahora. "A grosso modo, se emiten dos canciones de Michael Jackson por día", y aunque afirman haber recibido pedidos para que ya no se pasen sus canciones, "son uno en seis, pidiendo que no lo emitan más".

La decisión del gerente de programación, Franco Benvenuto, es entonces de no dejar de pasar al cantante en la radio.

En igual sintonía se encuentran los comentarios de Federico Barlocci, programador de Metrópolis FM. El programador indicó que no han recibido mensajes, "ni pidiéndolo (temas de él) ni para que no lo pasen", y que actualmente son cinco o seis las canciones que se escuchan, a lo largo del día, del artista en la radio. "Es un artista que no deja de sonar por lo que pasó con el documental. No ha cambiado el criterio de la selección musical por eso", afirmó Barlocci.

Desde Oldies FM han sido más críticos con el documental. "Nosotros elegimos al artista y no a la vida", señaló uno de los programadores, que prefirió que no se publique su nombre. "No es que comparta uno los errores u horrores del artista, porque en la historia ha habido artistas que cometieron cosas no deseables, pero personalmente no me considero juez. Hay una justicia para eso que está actuando, y me parece que no se pueden mezclar las cosas, es una opinión muy personal. Uno intenta brindarle a la audiencia la mejor música posible para que escuchen los artistas que quieren”, dijo, y recordó que artistas como Chuck Berry o James Brown tuvieron un pasado turbio, "y nadie dejó de escucharlos".

"Es un tema muy complejo, pero ponernos los programadores de música a ver a qué artista se pasa y cual no, me parece que es muy complicado", indicaron desde Oldies FM.



Sergio Silvestre, gerente de FM del Plata, dijo que no está previsto quitar las canciones de Michael Jackson de la radio.

Jackson II Dónde no se escuchará más

Fernando Pereira, programador musical de Océano FM y musicalizador de La noche de la nostalgia, dijo que no musicalizará más con Michael Jackson, después de haber visto el documental de HBO. Este comentario le generó algunas críticas.

—¿Hay que dejar de escuchar a Michael Jackson en la radio?



—No sé si tiene que dejar de escucharse. Hoy en Océano hablaba al aire por este tema y debajo se escuchaba Michael Jackson, y en Justicia Infinita también se lo pasó. Si bien no estoy a cargo de la música de todos los programas, soy consultor, no me voy a oponer a algo así.

—¿Por qué no escuchar más al cantante?



—Como programador o musicalizador me sacó las ganas, porque ya no es divertido que suene. Va a generar que la gente se ponga a hablar y decir: "mirá lo que hizo este loco, qué bestia peluda, cómo lo ponen después de todo lo que hizo". Por ese lado no me va, por las barbaries que nos enteramos en este documental. Si mañana sale otro documental con gente hablando de que todo es mentira, voy a ser el primero en salir a decir que me equivoqué. Toda la vida pensamos que esto ocurría y este documental lo viene a contar con dos personas que, si son actores, se merecen un Oscar, porque los testimonios que dan son terribles y crudos.

—¿El artista y el arte que hace, deben ser separados?



—Ese es el gran tema en cuestión hoy. Nací en 1973 así que la música de los ochenta es mi vida, y muchas de las canciones de Michael Jackson están en mi selección musical. Si bien hay otros casos de músicos que hicieron cosas horribles, no fueron tan mediáticos. En este caso se está dando a conocer una cara muy nefasta de uno de los tres principales músicos de la historia del pop, es algo muy importante.