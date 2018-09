Docena canciones elegidas por el propio interesado

Ya han pasado 30 años desde que Morrissey se desprendió de los Smiths, una banda fundamental de la década de 1980, para iniciar una carrera solista que ya tiene una docena de discos. A eso ha sumado una presencia pública bastante polémica que lo ha obligado, por ejemplo, a postergar su última gira por expresar su apoyo a un líder británico de extrema derecha.

Ahora, Morrissey -quien en diciembre de 2015 actuó en el montevideano Teatro de Verano saldando una deuda con una generación de uruguayos- lanza una recopilación personal de una parte de estos 30 años como artista solista.

Así This is Morrissey reúne algunos momentos importantes de esa carrera aunque se olvida de unos cuantos. El único culpable es el propio Morrissey que seleccionó personalmente el material del disco.

Son, en definitiva, apenas 12 canciones y podría haber muchísimas más. El apartado material inédito se limita a dos surcos ya conocidos (fueron editados para dos Record Store Day) y son la mezcla de Mael de “Suedehead” y el cover en vivo de “Satellites of Love” de Lou Reed, aquí reunidos en un CD por primera vez.

De los temas ya conocidos, muchos de ellos en versiones remasterizadas más o menos recientemente, no hay ninguno más acá de 1994. Eso quizás se explique por algún contrato discográfico: todas las canciones fueron editadas por Sire Records.

Por ese detalle quedó afuera, por ejemplo, una de las grandes canciones de su repertorio, “First of the Gang to Die”, que estaba en You Are the Quarry, uno de sus últimos grandes discos. Cada uno puede echar de menos alguna canción preferida.

Ficha Morrissey Disco This is Morrissey ¿Está online? Sí, en plataformas digitaless ¿Está bueno? Está muy bien



Hecha esa aclaración el disco tiene a un par de las más grandes canciones de su repertorio solista “The Last of the Famous International Playboys” y “Everyday Is Like Sunday”, además de “Ouija Board Ouija Board”, “Speedway”, “Have-a-go Merchant”, “Lucky Lisp”, “Whatever Happens I Love You”, “You’re The One For Me Fatty”, “Jack The Ripper” y “The Harsh Truth of the Camera Eye”.

Alcanza, así, para repasar los orígenes de Morrissey como solista, un mundo que tenía algunas similitudes con el de The Smiths (menos Johnny Marr, los demás de la banda tocan en algunos temas) y que representa la afirmación de un cantautor con un pasado demasiado fuerte como para obligarlo a esforzarse el doble.

Lo consigue, siempre, porque es un gran compositor pop y porque además nos hace compinche de sus penurias, dándonos, además, amor y algunos caprichos.