Diversidad, feminismo y provocación en el nuevo videoclip de Miley Cyrus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras una sorprendente actuación en el festival de Glastonbury, Miley Cyrus lanzó este martes el videoclip de "Mother's Daughter", uno de los temas incluidos en su reciente EP SHE IS COMING.

La canción, cuyo nombre se puede traducir como "La hija de la madre", tiene un mensaje feminista y empoderado que habla de no meterse con la libertad de nadie, con abrazar lo que nos diferencia del resto, y con lograr las cosas por mérito propio, a fuerza de voluntad.

Y el videoclip refuerza esos conceptos, con Cyrus como protagonista en actitud aguerrida, enfundada en un traje de latex rojo que está más cerca de los looks de Lady Gaga, que del recordado atuendo de Britney Spears en el visual de su hit "Oops!...I Did It Again".

Miley Cyrus. Foto: Twitter @MileyCyrus

Acá, Cyrus vuelve a mostrar su lado más freak y sexual, y la acompañan una cantidad de mujeres bien diversas, que se salen de los parámetros establecidos de belleza. A medida que ellas aparecen, se lanzan mensajes del tipo: "cada mujer es un disturbio", "la virginidad es una construcción social" o "el pecado está en tus ojos".

El video busca resaltar la sexualidad de las mujeres, asunto que en muchos sentidos sigue siendo tabú (hay algunas referencias a la censura que Instagram hacen de los pezones, por ejemplo). Pero también está en sintonía con otras luchas del feminismo.

Por eso, todos los que están en el video son activistas y buscan, desde su lugar, cambiar los paradigmas establecidos. Aparecen así la modelo plus size Angelina Duplisea, la modelo Amazon Ashley que ha compartido con Cyrus varios escenarios, la modelo trans Aaron Philip, que nació con parálisis cerebral y está en silla de ruedas; la reconocida skater Lacey Baker, Mari Copeny, una niña que se convirtió en una vocera mediática de los niños de Flint, Michigan; Melanie Sierra, una artista responsable de una fundación que le da soporte a madres solteras; la bailarina Paige Fralix; la modelo Vendela, embajadora de la buena voluntad de Unicef; el supermodelo trans Casil McArthur, y la activista Trydryn Scott. Y por supuesto, también aparece la madre de Cyrus.