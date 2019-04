En el disco "Kisses", Anitta le sigue cantando a la liberación femenina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde que lanzó su carrera en 2013, Anitta es considerada la Beyoncé brasileña. Siguiendo el modelo de artista-empresaria, la cantante siempre estuvo al mando de las decisiones estéticas y económicas que conllevan una obra que, hasta ahora, no deja de generar números millonarios.

Por ejemplo, a finales de marzo se convirtió en la mujer latina más escuchada de Spotify, alcanzando más de 22 millones de oyentes mensuales. En YouTube su canción más popular es “Downtown” (grabada a dúo con J Balvin), que tiene 403 millones de reproducciones; mientras que en Instagram tiene 37 millones de seguidores.

Se podrían seguir nombrando ejemplos de números impactantes en torno a la cantante de 26 años, pero la importancia de Anitta en la música del momento va más allá de las cifras. Lo más interesante de su obra está en la coherencia que ha ido construyendo a lo largo de estos seis años de carrera, en los que ha mostrado su interés por realzar la autonomía de la mujer en ambientes como el reggaetón y el funk brasileño, que están dominados por hombres y donde abundan las letras machistas.

Anitta & J Balvin - "Downtown"

Esta búsqueda comenzó en 2013 con Anitta, su disco debut, donde lanzó dos interesantes canciones de empoderamiento femenino: “Meiga e abusada” y “Show das poderossas”, que, como se explica en Vai Anitta —la miniserie de Netflix dedicada a la brasileña—, generaron un interesante impacto en el ambiente de Brasil. En ambas, tomaba una base pop para resaltar la importancia de que la mujer sea quien decida el destino de una relación amorosa, a la vez que invitaba a disfrutar del cuerpo sin prejuicios.

Estos ejes temáticos se fueron convirtiendo en una especie de manifiesto de su obra, y, a medida que fue lanzando una serie de éxitos continentales, desarrolló un estilo basado en letras con varias referencias sexuales, donde la mujer es quien está al frente. La ya nombrada “Downtown”, que fue uno de los éxitos latinos del 2017, habla de hecho sobre la mujer dominando la relación sexual.

Sin embargo, el planteo de Anitta no se salvó de las críticas. Uno de los casos más claros fue el del videoclip de la canción “Vai Malandra” (2017), que abría con una toma de 11 segundos donde, en primer plano, se mostraban sus nalgas con celulitis. Luego bailaba frente a un grupo de hombres. En ese momento, respondió que ese era su cuerpo y eran sus decisiones. Esta idea la reafirmó en el remix de “Mala Mía” (de Maluma), donde canta: “Algunos no entienden eso, que las mujeres tengamos sexo / Tan libres como los hombres / Y yo les respondo entonces / Anda pa’l carajo, deja el machismo / No me digas ‘perra’ si somos lo mismo”.

"Vai Malandra" - Anitta

nuevo disco "Kisses"

El viernes pasado, Anitta publicó Kisses, su quinto disco solista, donde reúne las cualidades que le permitieron alcanzar el éxito continental. Al igual que en el proyecto Check Mate (2017) —“Jaque Mate”—, la cantante volvió a apostar a grabar una serie de canciones en tres idiomas: español, inglés y portugués. Para complementar esta mezcla de lenguas, en las 10 canciones que conforman su nuevo disco, Anitta se va moviendo con soltura por varios estilos.

Acompañada de una variada lista de invitados que incluye a músicos como Alesso, Becky G, Caetano Veloso, Prince Royce y Snoop Dogg; la artista brasileña pasa del MPB (“Você Mentiu”) al reggaetón (“Atención”, “Juego” y “Sin miedo”), y del electropop (“Get To Know Me”) a la inspiración trapera (“Banana”). A su vez, Kisses fue concebido como un álbum audiovisual —teniendo a Beyoncé como principal inspiración—, por lo que todas las canciones están acompañadas de un videoclip.

Anitta y Prince Royce - "Rosa"

Antes de publicar Kisses, Anitta explicó en redes sociales que en su nuevo trabajo buscaba abordar sus diferentes personalidades. De esta manera, el oyente puede ir encontrando las distintas actitudes que van forjando la vida de la cantante.

El álbum abre con “Atención”, donde retoma el mensaje de autonomía femenina que la define. Con una base que mezcla reggaetón y trap canta: “Si me dan ganas, pues yo lo hago / Y si me antojo, pues me lo pago / Sigo en la mía, pa’ eso e’ que yo trabajo”.

"Atención" - Anitta

En el resto de Kisses sigue apostando al empoderamiento: en “Banana” juega con el doble sentido, en “Rosa” se muestra seductora y en el videoclip de “Sin miedo” besa a varias mujeres. A base de futuros hits, Anitta invita a las mujeres a disfrutar de su sexualidad sin tabúes, con un discurso apto para la pista de baile.