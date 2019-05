Con el disco "Disintegration", The Cure se hizo bien grande

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El viernes 2 se cumplieron 30 años de la salida de Disintegration, uno de los grandes discos de The Cure y, vaya qué buena excusa para volver a hablar de ellos. La banda ya anunció que el 30 de mayo celebrará la efeméride con un concierto que podrá ser seguido en vivo a través de Facebook y YouTube. Para que la noticia sea perfecta, solo faltaría que se anuncie que vinieran a Uruguay.



Producido por David M. Allen, a quien le confiaron siempre lo mejor de su carrera, el disco es el más popular de una banda que empezó siendo bastión del dark británico de finales de la década de 1970 y se convirtió en una poderosa banda pop. Tenían canciones para defender la cocarda.



Disintegration tiene lo mejor de esos dos mundos. Es un disco denso lleno de recovecos de oscuridad casi psicodélica y minimalismo ambiental que dan base a algunos de los grandes éxitos de la banda: “Fascination Street”, “Lovesong”, “Lullaby” y “Pictures of You”.



Robert Smith, líder espiritual y creativo de The Cure, estaba más creativo que nunca y que buena parte del disco refleja el pantanoso mundo de su mente. En ese ambiente consigue hacer brillar algunos momentos poéticos (“me pasé tanto tiempo mirando tus fotos, que ya pienso que son reales”, dice en, precisamente, Pictures of You) o el terror gótico de “Lullaby”, la canción de cuna más aterradora de todos los tiempos.



Qué gran disco, qué gran banda.