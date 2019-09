Un disco y una canción para no perder la fe en la alegría de la música pop

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





Una buena banda de los 80 está de nuevo

Quién dijo que todo está perdido, va a haber nuevo disco de Huey Lewis and the News y ya hay un adelanto. Derivación inevitable de banda de bar y power pop americano, Lewis y los suyos marcaron la década de 1980, con canciones como “I Want a New Drug” y “The Power of Love” (y muchas, muchas más), en las que aplicaban la fórmula de rock tranqui y pop contagioso. Eso mismo está presente en “Her Love Is Killing Me”, el primer sencillo de su primer disco inédito en un montón de año. Es un blues rock divertido que se escucha con una sonrisa y hace acordar a otras canciones de la banda (aunque es menos pop) o colegas de aquellos años como The Faboulous Thunderbirds, ejecutados con inocencia de banda de bar.



Una buena usina de indie pop

Ya hace 23 años que AC Newman comanda The New Pornographers y las cosas parecen seguir por el buen curso. Eso quiere decir una combinación interesante de influencias que van del new wave a Fleetwood Mac, que cobijan canciones que, si bien son pocas las inolvidables, muestran un inquietud pop que a veces da en el clavo. En In the Morse Code of Brake Lights, su octavo disco y de los mejores desde Twin Cinema en 2005, dan eso mismo: buenas canciones y un ensamble de gente que se conoce mucho (acá sigue Neko Case, por ejemplo) y no le tiene miedo al ecleticismo pop. Con pocas sorpresas pero con su arsenal de siempre, The New Pornographers consiguen mantener aquel primer entusiasmo.