Diego Rosenblatt, el uruguayo detrás de la fotografía del video de Billie Eilish y Rosalía

Este jueves, las cantantes Rosalía y Billie Eilish presentaron "Lo vas a olvidar", su esperada colaboración, que forma parte de la serie Euphoria. El estreno muestra cómo la estrella estadounidense se anima por primera vez a cantar en español.



"Dime si me echas de menos aún, dime si no me perdonas aún. Qué harás con todo este veneno, nada bueno. Dime si me echas de menos aún", cantan en castellano en el comienzo de este tema que mezcla inglés y español.



El videoclip llegó al número uno de las tendencias de YouTube, y generó tres millones de visitas en apenas unas horas desde su lanzamiento. Bajo la dirección de Nabil, la pieza audiovisual cuenta con una cuidada fotografía a cargo del uruguayo Diego Rosenblatt, quien supo trabajar en el celebrado cortometraje M.A.M.O.N. (Monitor Against Mexicans Over Nationwide), que presentaba una dura crítica a las políticas de inmigración de Donald Trump.

"Me encanta esta canción muchísimo. Aquí la tienen ahora para que la disfruten", escribió este jueves Billie Eilish en su cuenta de Instagram, donde tiene 74 millones de seguidores.



"Lo vas a olvidar" acompañará el segundo episodio especial del fenómeno televisivo de Euphoria, que se estrenará el 24 de enero en HBO con un preestreno mañana en la plataforma HBO Max.