Una despedida en varios colores

Después de 11 años de historia, de conciertos en la ciudad, viajes y canciones, Los Verde resolvieron dejar de tocar y dar un último concierto, una fiesta para ellos y para el público que vaya.

“Pero no es una despedida triste, todo lo contrario. Estamos contentos de realizar un espectáculo así, para la gente”, dice El Gavilán, o sea Sebastián Gavilanes, cantante y compositor de esta formación que completan Fede Graña, Nico Román y Charly Servetto.

Ellos cuatro son Los Verde, que primero fue solo Verde y que también se ha presentado como El Gavilán & Los Verde, la banda que se despide mañana a las 21.00, con un show especial, en Sala Camacuá. Hay entradas en Tickantel.

“Va a haber una parte acústica, invitados, secciones eléctricas, no tan eléctricas... Está pensado para que la gente que esté allí pueda disfrutar más que nosotros, y se vaya sintiéndose hermosa a su casa. La idea es tocar de manera elegante, y hacer sentir bien al público”, explica El Gavilán.

Para el cantante, este final tiene que ver con “una decisión o necesidad mía de parar un poquito. Yo igual voy a seguir haciendo música; tengo discos compuestos, pero no editados. Es un receso, necesitaba experimentar. Por el momento sentimos que es una separación o un paréntesis para siempre”.

—Haber llegado a este momento y a este concierto, ¿te hizo repensar a la banda, ver qué te dejaron estos más de 10 años con Los Verde?



—Sí, claro, pensás un poco y entrás a recordar, a ver cómo llegaste hasta el día de hoy. Lo que puedo sacar en limpio es que fue una superescuela. Aprendí mucho tocando con los gurises, me dio posibilidades de viajar, de seguir componiendo canciones. Yo en el momento que se formaron Los Verde, no quería hacerlo: digamos que fueron ellos los que me obligaron o me incitaron a hacer una banda.

—¿Qué querías?



—Venía de otra banda, y quería grabar cosas para mí y quedarme en mi casa mirando televisión. Pero ellos me empezaron a sacar a tocar en vivo, a los escenarios, junto con Vieja Historia y Max Capote, y empezamos a gestar lo que es Verde. Ellos me impulsaron a seguir adelante y a llegar a hoy.

—¿Y después, qué viene?



—Mirá, yo vivía mis años pasados pensando demasiado hacia adelante, y ahora quiero pensar más en el momento en que estoy. Pero tengo algún plan. Tengo un par de discos grabados, y grabé un simple de dos temas, que seguramente sacaré este año. En una, “Los mejores besos”, tengo la fortuna de que canta el fundador del rock en España, Jaime Urrutia, y Esteban Hirschfeld de Los Mockers tocando las teclas. Para mí, eso fue una satisfacción enorme.