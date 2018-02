"Despacito" sigue batiendo récords

"Despacito", el éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee con la participación de Justin Bieber, batió un nuevo récord al liderar durante 42 semanas consecutivas la lista Hot Latin Songs de Billboard, informó su casa discográfica, Universal Music.

De esta manera, el gran éxito de la música a nivel mundial en 2017 superó el registro logrado por "Bailando", del español Enrique Iglesias con Descemer Bueno y Gente de Zona, que se mantuvo en esa posición durante 41 semanas consecutivas.

El tema de autoría de la panameña Erika Ender y Luis Fonsi, además, sigue en lo más alto de las listas Latin Digital Song Sales y Latin Streaming Songs, que miden las canciones latinas más vendidas en los medios digitales y reproducciones en streaming más populares, respectivamente.

Esto se añade a su larga cadena de éxitos. En 2017 "Despacito" pasó 16 semanas en la primera posición en la lista Hot 100 de Billboard, que abarca todos los géneros musicales, empatando con el tema "One Sweet Day" de Mariah Carey y Boyz II Men, para el reinado más largo en los 59 años de historia de este listado.

El remix de "Despacito" se convirtió en la primera canción cantada casi en su totalidad en español que lideró el Hot 100 después de 21 años. La última en lograrlo fue "Macarena", el éxito de los españoles Los del Río, que en 1996 se mantuvieron durante 14 semanas en lo más alto del listado.

Pero Fonsi no es nuevo a las listas de Billboard. En 2018 el cantautor boricua celebra 20 años de colocar éxitos en los primeros lugares en estas listas. Antes de "Despacito", el más destacado fue "No me doy por vencido", que entre 2008 y 2009 permaneció 19 semanas en el primer lugar en la lista de las canciones en español más populares.

Por otra parte, su nuevo tema, "Échame la culpa", que Fonsi interpreta con Demi Lovato, se elevó de la posición 72 a la 68 en la lista Hot 100, y el 20 de enero llegó al número 1 en la lista Latin Pop Airplay, posición que conserva actualmente. La canción ha sido certificado diamante en Estados Unidos y supera las 800 millones de reproducciones en YouTube, lo que la convierte en el video global número uno por séptima semana consecutiva.

Fonsi estará el 27 de febrero en Landia, y las entradas están a la venta a través de los locales de Redpagos y Red UTS.