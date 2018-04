Un descubrimiento tardío 

Lake Street Dive tiene 14 años de carrera y media docena de discos pero recién ahora parecen estar llegando a un reconocimiento global. Su principal arma es la voz de Rachel Price que combina potencia con sensibilidad que, muchas veces se asocia a la música negra pero no a una caucásica con entrenamiento clásico como Price. De hecho, los Lake Street Dive se conocieron en el Conservatorio de Música de New England en Boston, lo que le da a la banda otro alcance y dimensión. Aunque no se inscriben en ningún género en particular, en su música hay rastros de soul y pop con sensibilidad indie. Eso queda clarísimo en “I Can Change”, el segundo simple de su próximo disco, Free Yourself Up que sale en mayo. Habla sobre un mundo en caída libre y sobre la necesidad de adaptarnos.