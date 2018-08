El desconecte más furioso

El 2 de octubre próximo, Molotov volverá a La Trastienda de Montevideo en un formato especial: desenchufado, para presentar el resultado de su participación en el ciclo MTV Unplugged, que está de vuelta.

El disco todavía no se editó, pero ya están en plataformas digitales dos adelantos, que tienen que ver con dos de los temas más famosos de la banda mexicana. Con estas versiones desconectadas de “Here We Kum” y “Gimme The Power”, Molotov demuestra que la potencia en su caso no se traduce en instrumentos enchufados, y que su poesía gana en un humor cínico cuando está presentada en este formato que da más lugar a sutilezas.

También demuestra que aquellos mensajes provocadores siguen aplicándole muy bien al mundo de hoy, sobre todo al del norte de América.