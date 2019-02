David Gilmour subastará 120 guitarras de su colección, y donará el dinero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

David Gilmour, que formó parte de la banda Pink Floyd, es considerado uno de los grandes guitarristas de la historia del rock, gracias a sus emblemáticos solos. Ahora, algunas de guitarras con las que los grabó pueden ser tuyas: el 20 de junio en las oficinas de Christie’s en Nueva York, el músico rematará 120 instrumentos de su colección personal.



Entre ellas estarán la Black Strat y la Fender Stratocaster de 1969 que utilizó para la grabación de clásicos como “Money”, “Shine On You Crazy Diamond” y “Comfortably Numb”, de su exbanda. El precio de la Stratocaster oscilará entre los 100 mil y los 150 mil dólares.



También estarán disponibles para el remate la Stratocaster con el número de serie 0001, con la que grabó “Another Brick In The Wall (Parts Two and Three)”; la guitarra de 12 cuerdas que da esa personalidad única a “Wish You Were Here”; y la Ovation que utilizó en el histórico solo de “Comfortably Numb”, entre otras.

Según explicó Gilmour en redes sociales, la razón por la que vende sus guitarras es para reunir dinero para caridad.

“El dinero será destinado a paliar el hambre, ayudar a los sin techo y la gente desplazada alrededor del mundo. Vamos a trabajar para hacerlo de la mejor forma, y con el mayor equilibrio, para hacer que este dinero haga la mayor cantidad de bien en el planeta como sea posible”, dijo.

Si bien el remate se realizará en junio, la guitarras se exhibirán antes en Londres, Los Ángeles y Nueva York.

“Estas guitarras fueron muy buenas conmigo. Son mis amigas. Me dieron mucha música. Creo que es hora de que salgan a servir a otra persona. Ya tuve mi tiempo con ellas. Y por supuesto el dinero que reúnan va a hacer cosas muy buenas en el mundo, y esa es mi intención”, agregó el músico.

Los instrumentos en subasta no solo son grandes guitarras, sino que contienen en sí una pila de historias y canciones emblemáticas: “No quería ser demasiado viejo y tener un montón de guitarras sin hacer nada. Y francamente, muchas de ellas son guitarras que no tengo tiempo para tocarlas lo suficiente. Le van a dar alegría a otra gente”.

Así habló Gilmour de esta venta:

VIDEO | Gilmour explica por qué vende sus guitarras