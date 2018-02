David Byrne le agradece a Selena Gomez por usar "Psycho Killer" en un tema

El 20 de marzo, David Byrne se presentará una vez más en Montevideo, en el Teatro de Verano, mostrando su nuevo disco solista, American Utopia. Las entradas ya están en venta en Red UTS.

Y justamente promocionando American Utopia, Byrne charló con la revista Rolling Stone y entre varios temas interesantes que tocó, se detuvo en dos cosas que están en el tapete: una eventual reunión de su exbanda Talking Heads, discusión que nunca vence; y el hecho de que la cantante pop Selena Gomez haya sampleado un clásico de Talking Heads, "Psycho Killer", en uno de sus últimos singles, "Bad Liar".

​Sobre el primer tema, dijo que no está interesado en un regreso de los Talking Heads porque en parte lo considera un "ejercicio de nostalgia".

"Veo lo que pasa con otras personas cuando hacen sus reuniones, y después eso deviene en una segunda reunión, y en una tercera. Con alguien como los Pixies es diferente; están teniendo ahora la audiencia que merecían hace años. Pero con muchos otros, parece que no tienen nada nuevo para decir, y es como 'OK, esto es sólo un tipo de ejercicio de nostalgia'. Y yo no estoy interesado en eso", dijo tajante.

Y sobre el sampleo de Selena Gomez, se mostró bastante divertido y sin preocupación respecto a que se pueda descontextualizar su obra. "Digo, tendría un problema si alguien toma, digamos, 'This Must Be The Place', que es una canción de amor muy personal, la reutiliza y la convierte en algo horrible y violento. Probablemente yo diría: 'no, no tienes permiso para hacerlo'. Aparte de eso sí, reutiliza las cosas. Y está todo bien. Y sabes, nos pagan por eso también, ¡así que gracias Selena Gomez!", comentó.

"Bad Liar", el tema de Selena Gomez que samplea un clásico de Talking Heads