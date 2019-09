Daniel Charlone: "Yo defino a Mateo como una esponja"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un documental sobre Eduardo Mateo que describe muy bien la vida y obra del excéntrico músico uruguayo, a la vez que ofrece mucha y muy buena música. Lo están dando en Cinemateca, y su director contó algunos entretelones a El País.



-¿Cómo surgió Amigo lindo del alma?



-Hace muchísimos años. En 1989 yo me dedicaba a la producción de comerciales, y trabajaba en una productora junto a Horacio Buscaglia, que fue como un hermano no sanguíneo de Mateo. Y conversando entre El Corto Buscaglia y yo, hablábamos mucho de Mateo. Y ese año empezamos a hacer un documental sobre Mateo, del que se grabó muy poco. Y algo de ese material, una pequeña parte, está en esta película.



-O sea que en aquel inicio, Mateo todavía vivía.



-Sí, se empezó a hacer en vida de él. Quién sabe cómo hubiese sido ese documental dirigido por Horacio Buscaglia. Luego, este proyecto lo elaboré en 2010, y lo presenté a distintos fondos. Lógicamente me sirvió mucho el libro sobre Mateo de Guilherme de Alencar Pinto, Razones locas, que tomé como base del proyecto. Guilherme es además uno de los entrevistados del documental, junto con muchos artistas y otros que no son artistas pero que conocieron bien a Mateo.

Mateo, un músico insondable.

-¿Cómo te ubicaste ante el tema de los trastornos psicológicos de Mateo?



-Hice énfasis no solo en mostrar la capacidad creativa de Mateo, sino también a él como ser humano, con sus fortalezas y debilidades. Yo a Mateo lo vi en shows, o caminando por Montevideo, pero nunca tuve diálogos con él. Pero Mateo tenía eso de persona por un lado, y personaje por otro, y esa pregunta se la hicimos a todos los entrevistados. Cada uno da su punto de vista.



-¿Para vos tenía un trastorno psicológico?



-No sé decirte. Lo que sí te puedo decir es que es inabarcable Mateo, como persona y como compositor. Como compositor yo defino a Mateo como una esponja: con gran capacidad de absorber estilos, y hacer una mezcla única. Pero yo estoy mostrando solamente una partecita de él. Yo conozco de él solo una partecita. Y no creo que uno mire el documental y diga ‘ya conocí a Mateo’. En absoluto.