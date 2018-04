"Soy muy curioso y aventurero"

"El concierto del 21 de abril, va a ser el mejor de mi vida”, dice Axel. Está hablando del show que dará ese día en el Auditorio Nacional Adela Reta y la frase es mitad demagógica y mitad verdad: viene girando hace meses con un espectáculo que se afiata con cada presentación, algo así como un work in progress en vivo. Lo que viene a mostrar es Ser, su exitosísimo último disco en el que este cantautor nacido en Rafael Calzada en 1977, muestra su habitual amplitud pop con baladas, algunos apuntes folklóricos y un dúo moderno con la estadounidense Becky G.

En persona, Axel es más delgado de lo que uno imaginaría peromuy simpático. Camino a la nota cumple con la mejor disposición con el ritual de selfies y ya que vino con la guitarra aprovecha para cantar una canción (el video está en tvshow.com.uy) de ese nuevo disco, uno de los discos mas vendidos de Argentina en 2017. Todo es superlativo en Axel. Según su información oficial tiene más de 10 millones de seguidores en redes sociales y es el artista artista on más suscriptores en YouTube donde su su canción “Te Voy A Amar” es el video argentino (no solo musical) con más reproducciones en YouTube. Las entradas para el show del Adela Reta van de 1.080 y 2.580 pesos.

—Ya son varias las veces que ha venido a Uruguay, eso debe querer decir que lo hacemos sentir cómodo.

—Sí. De hecho, muchas veces vengo de incógnito a Uruguay donde tengo muchos conocidos. De hecho hace unas semanas tuve dos días libres y me vine a Colonia, sin avisarle a nadie, en plan de disfrutar. Es tan amable la gente y Montevideo, a pesar de ser una ciudad importante no deja de ser tranquila. Venimos cada tanto a relajarnos acá.

—Este nuevo disco demuestra una gran amplitud musical, hay una especie de reggaetón pero también algunas cosas que parecen folklóricas. ¿De dónde viene musicalmente?

—Es curioso porque yo escuchaba mucho folklore y de ahí canciones como “Aguaribay” o “No pretendas” y después mucho Beatles y cantautores, Queen que era mi banda favorita. Y después escuchaba a Fito Páez, Alejandro Lerner. Siempre buscaba como referencia a cantautores con piano porque estudiaba piano desde muy chico y era el instrumento por el que más sentía afinidad. Pero que mis discos sean tan amplios es porque siempre estoy escuchando cosas nuevas y buscando inventarme, e innovar porque siento que si no me traicionaría a mi mismo. Y quiero que la gente se sorprenda con cada nuevo disco mío aunque respetando la esencia que son mis letras directas y que en su simpleza cuentan cosas profundas. Y busco nuevas sonoridades, ritmos diferentes. Soy muy curioso y aventurero y así voy saciando mi necesidad de seguir creciendo con la música.

—En sus comienzos girando por la costa argentina con su guitarra, se debe haber cruzado con un montón de músicos que la estaban peleando como vos. ¿Qué pasó con ustedes que estamos acá charlando?

—Es difícil analizar porque esto no es una ciencia exacta. Cuando me preguntan qué soy, músico, compositor o productor, siempre digo que lo más importante es poder hacer sentir a los demás. Eso primero. Cuando siento algo y lo canto, el que está enfrente mío también lo siente. Fue eso y, además, una cuestión de carisma con el que posiblemente se nace.

—Está claro que no hay fórmulas pero cuando escribió una canción como “Te voy a amar”, por ejemplo, cuando la terminó de grabar ¿pensó “con esta rompo todo”?

—Hay algunas canciones que cuando terminé de escribirlas dije “esta canción tiene algo” y no por nada el video de “Te voy a amar” está llegando a los 300 millones de views y sube cinco millones todos los meses a pesar de que es una canción que salió en 2011. No hay fórmulas, yo no sé si una progresión de acordes o ciertas palabras pueden gustar más o menos. No lo sé. Soy muy intuitivo, me dejo fluir, escribo lo que siento genuinamente. Y después depende de la gente.

—Recién mencionó eso de 300 millones de visionados de una canción tuya y toda su carrera tiene esa clase de números. ¿Cómo le pega en el ego todo eso?

—Todos tenemos nuestra batalla diaria con el ego en cualquier ámbito, no solamente en el músico o en el famoso. Tengo mis batallas diarias pero lo tengo ahí en un costadito para que me ayude a crecer y evitando que no crezca él más que yo. Pero para subirse a un escenario ante miles de personas, el amor propio y el ego tienen que estar muy fuertes. Y tomar conciencia de cosas como que sacás un video y rápidamente tiene 15, 20 millones de visitas en YouTube, no me pega en el ego, sino que me genera gratitud y mucha felicidad porque la gente haya conectado con lo que yo escribí.

—Este disco es el resultado de un par de hechos en su vida bien opuestos: la muerte de su madre y el nacimiento de Fermín, su hijo. ¿La música tuvo un efecto sanador en usted?

—Absolutamente. Los orientales dicen que cuando un cuerpo está enfermo, está desafinado, solo hay que afinarlo. No tengo ninguna duda que la música es terapéutica para el que la crea y para el que la recibe. Ser fue muy sanador y de hecho la primera canción que escribí es “Eternidad”, la que habla de la muerte de mi mamá, una canción de esperanza que dice algo así como que una persona tan cercana se vaya, hace que algo de vos también se vaya pero a la vez vive en vos, en colores, en canciones, en momentos, en recuerdos y es un honor ser la eternidad de esa persona. Esa canción me ayudó a sanar y me permitió volver a escribir: por ocho meses no había podido escribir nada.

—Fue jurado en un par de concursos televisivos de talento. ¿Se vio en alguna de las historias de los participantes?

—Con algunos sí y de hecho yo sostenía que como hay mucha crítica frente a esos programas, yo los defendía diciendo que hoy es una pantalla más y si lo que hacés es bueno, genuino y tiene un toque de original, seguramente va a llegar a alguien. Solo hay que buscar la manera de mostrarlo.