Las cumbias que inspiraron a la banda uruguaya Mestizo

La banda uruguaya Mestizo empezó en 2009, y en estos años se ha convertido en una de las principales difusoras de la cumbia colombiana en Uruguay. Al grupo lo integran músicos docentes que han trabajado con varias figuras de la música popular, de Numa Moraes a Samantha Navarro: Ismael y Fernanda Bértola, Santiago Acosta, Lucía Fernández, Ana De León, Andrés Rubinstein y Nicolás López.

Y como mañana, Mestizo presenta su primer disco, a las 21.00 en la Sala Zitarrosa (hay entradas en venta en Tickantel y boleterías, a 250 pesos hoy o a 300 mañana), antes eligieron las cumbias que más los inspiraron.

Acá, una selección de la cantante y percusionista Ana "Chacha" De León.

"El pescador"

Del colombiano José Barros, y en la versión de Totó la Momposina.



"Era de las primeras veces que escuchábamos cumbia tradicional colombiana, y el sonido y la temática de la letra era bastante diferente a lo que conocíamos por cumbia en nuestro medio. Fue cautivante".



"El pescador", por Totó La Momposina

"Aguacero'e Mayo"

En la versión de Totó la Momposina.



"Fue la primer cumbia que escuche en vivo en Uruguay, cantada y tocada por músicos colombianos. Recuerdo que fue en un salón del Taller Uruguayo de Música Popular —el TUMP— cuando este estaba en la calle Chaná. Me impacto el poder que tenia esa cumbia así, con solo tambores, maracas, palmas, baile y canto. Todos los allí presentes nos pusimos a participar sin que nos insistieran mucho; era irresistible esa sonoridad, no había publico, todos participábamos del hecho, ¡y nos generaba mucha felicidad! Me impactó el gran poder de comunicación y colectivización que tenia ese ritmo, y su aparente sencillez. Ademas de que nos enteramos de su origen indígena y afrocolombiano".



"La pollera colorá"

Cumbia Colombiana con música de Juan Madera y letra de Wilson Choperena.

"La versión de la orquesta de Lucho Bermudez es la que conocí primero. Es himno popular para Colombia. Cuando la tocamos en vivo en una versión instrumental que hacemos, los más veteranos que la conocen muy bien, la disfrutan muchísimo y es difícil que se queden sentados; generalmente salen a bailarla y se entreveran con los jóvenes. Me recuerda los bailes que iba de niña con mis padres en mi ciudad, Sarandí Grande, donde jóvenes, niños, adultos y veteranos, todos iban bailando entreverados en la pista del club. Qué cosa tan linda aquello. Mestizo logra algo de eso cuando toca.



"Macondo"

De autoría del peruano Daniel Camino Diez Canseco a fines de los años 1960. Se han hecho muchas versiones, y no recuerdo si la versión que conocí fue la de los Wawanco o la del propio Daniel Camino, que es para mí la mas linda.



"Mi madre me contaba que era tan popular en su época de juventud que la pasaban en radio Monte Carlo (en Aquí esta su disco), tanto o más veces al día que el 'Feliz cumpleaños'. O sea, ¡un éxito rotundo! Igual que el libro. Recuerdo que García Márquez dijo una vez con respecto a su libro Cien años de soledad: 'No es mas que un vallenato de 350 paginas', refiriéndose al popular ritmo de la zona del caribe colombiano".



Y así suena Mestizo: